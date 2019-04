Parma-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Serrialta, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Sprocati. All. D'Aversa

Indisponibili: Grassi, Biabiany, Inglese, Gervinho, Bruno Alves

Squalificati:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili: Iago Falque

Squalificati: Aina, Lukic

Statistiche Opta

30° confronto in Serie A tra Parma e Torino: i ducali hanno ottenuto 14 successi mentre i granata solo cinque, completano il quadro 10 pareggi.

Dopo aver terminato a reti inviolate tutti i loro primi quattro incontri nel massimo campionato, nei 25 confronti più recenti fra Parma e Torino in Serie A è sempre stata realizzata almeno una rete.

Il Parma ha vinto nove degli 11 incontri interni più recenti in Serie A contro il Torino (2P), dopo che i primi tre sono tutti terminati in parità.

Il Torino ha pareggiato tutte le ultime sei trasferte di Serie A in Emilia-Romagna: nessuna squadra nella storia della competizione ha mai registrato una striscia di sette pareggi consecutivi in trasferta in questa regione.

Il Parma è la squadra che ha incassato più gol (27) in Serie A nel corso del 2019.

Il Parma ha perso cinque delle ultime sei gare casalinghe di campionato (1V), subendo in quattro di queste almeno due gol.

48 punti dopo 30 partite per il Torino, record per la squadra granata a questo punto della stagione nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Torino è la squadra che ha pareggiato di più in trasferta (11) nei cinque maggiori campionati europei nel 2018/19.

Con un gol Andrea Belotti supererebbe Franco Ossola e Onesto Silano (entrambi a 60 reti) e diventerebbe da solo il 5° miglior marcatore della storia del Torino in Serie A.

Daniele Baselli è l’unico giocatore dell’attuale rosa del Torino ad aver segnato al Parma in Serie A con la maglia granata (il gol del definitivo 1-2 nel match d’andata di novembre).