Paura per Beppe Signori: ricoverato d'urgenza per un'embolia polmonare, ora sta bene

Prima la grande paura, poi il sospiro di sollievo. Sono state giornate particolarmente travagliate per Giuseppe Signori: l'ex attaccante che il prossimo 17 febbraio compirà 51 anni e che in carriera ha indossato le maglie di Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna e della Nazionale (fu vicecampione del mondo ai Mondiali di Usa 94), è stato ricoverato d'urgenza nei giorni scorsi presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bologna dopo avere accusato un malore. Ora, come lui stesso comunicato attraverso un post pubblicato su Facebook, sta bene.

Giuseppe Signori con la maglia della NazionaleGetty Images

Il ricovero dopo un malore

" Il mio cuore faceva 160 battiti al minuto quando quello di uno sportivo è attorno ai 50. Insomma, ero a rischio infarto. Da una semplice visita sono finito direttamente in terapia intensiva cardiologica dove sono rimasto 5 giorni. Mi sentivo la tachicardia e poi ero affaticato. Si è compreso che avevo un'embolia polmonare. È stato un fulmine a ciel sereno. "