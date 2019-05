Sono giorni di approfondite riflessioni casa Juventus, proprio mentre il fantasma di Pep Guardiola ha cominciato ad aleggiare su Vinovo e a incombere sulla figura di Max Allegri. È davvero finita la sua legislatura in casa Juventus? La sua stagione può considerarsi fallimentare dopo la dipartita dalla Champions League ai quarti di finale contro l'Ajax? L’interrogativo è di assoluto spessore e merita pertanto una risposta articolata.

1 - Dna Juventus: vincere è più importante di giocar bene

Nel club dove “vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta” l’allenatore pragmatico e “risultatista” avrà sempre la precedenza rispetto al santone di turno, fautore del bel gioco. È una questione evolutiva, che ben si sposa con le teorie di Charles Darwin: chi ha quel tipo di caratteristiche ha più probabilità di attecchire alla Juventus instaurando dei cicli duraturi vincenti. Max Allegri, ça va sans dire, è un pragmatico in piena regola. Il suo palmares in Italia parla per lui e in Champions ha contribuito a (ri)posizionare la Vecchia Signora sulle mappe del gotha calcistico. Non ha ancora vinto, verissimo, ma l’opera non è ancora compiuta e il tecnico livornese merita un’altra (forse ultima, in ossequio al suo contratto) chance per completare il lavoro inaugurato nell’estate del 2014. Sì perché al primo tentativo fu subito finale – e per giunta battagliata, contro il Barcellona – forse qualcuno affetto da memoria corta ha già rimosso.

" Sono pratico, la teoria non mi interessa: vincere è diverso da giocare bene. Al Milan misi tre mediani: tutti mi diedero del catenacciaro e abbiamo vinto lo Scudetto. Se vogliamo giocare bene metto ali come terzini e via dicendo: giocheremo bene poi arriveremo terzi. E ci si lamenterà. Fare l'allenatore non è mettersi a tavolino e fare schemi, io sono pratico (Allegri) "

2 - Quarti di finale di Champions = stagione fallimentare?

Lo si aspettava al varco, dunque il codazzo polemico generato dall’uscita dalla Champions nei quarti di finale stupisce anziché no: ma come può un allenatore passare dall’Houdinì di turno dopo aver strapazzato l’Atletico negli ottavi allo zimbello di turno dopo l’eliminazione per mano dell’Ajax delle meraviglie al turno successivo? Assodato che la Juventus dopo l’approdo di Sua Maestà Cristiano Ronaldo partiva dalla pole position con leggero margine sulle rivali più autorevoli, la Champions League è notoriamente la competizione dei dettagli e i bianconeri di Max Allegri si sono presentati all’appuntamento con i quarti di finale in condizioni precarie perché gravati dagli infortuni di alcune pedine chiave. La rosa bianconera offriva le giuste garanzie per arrivare fino in fondo, ma circostanze sfortunate l’hanno ridotta all’osso. Responso finale: assoluzione.

3 - "Allegrate" e gestione dello spogliatoio

AI microfoni di Fabio Fazio in “Che tempo che fa” si è presentato un uomo in totale controllo del suo elemento. Dietro quel “i miei ragazzi non me li dovete toccare” si celava un allenatore ancora leader massimo dello spogliatoio, sorta di patriarca del gruppo bianconero. Una caratteristica, quella del saper gestire spogliatoi infarciti di grandi giocatori, che peraltro gli è sempre stata riconosciuta. Così come quella di svezzare i giovani talenti e ancor più di aggiustare le partite in corso d'opera oppure d'inventarsi di sana pianta accorgimenti tattici: la mossa di Emre Can terzino aveva fatto saltare il banco contro l’Atletico ma anche quella di Dybala a occludere le linee di passaggio di de Jong in fase di non possesso si era rivelata efficace al ritorno dei quarti, prima che un infortunio muscolare aveva messo fuori dai giochi la “Joya”. Ancora una volta, i dettagli.

In linea definitiva, per ammirare un impianto di gioco qualitativo e perfettamente riconoscibile occorre rivolgersi altrove, ma Allegri è assoluta garanzia di massimizzare le risorse a disposizione con la sua gestione pragmatica e camaleontica. Ci saranno Juventus tambureggianti e Juventus sparagnine a seconda dei momenti della stagione, ma cambiando i fattore il risultato rimarrà il medesimo: bianconeri stabilmente al top in Italia e in Europa con il "conte Max" al timone. Piuttosto che investire su altri condottieri, la task force di mercato bianconera farà meglio a potenziare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico per superare indenni le forche caudine della Champions e tutelarsi così da ogni maledetto “dettaglio”. Il pilota - saggio, pragmatico e "risultatista" - ce l'ha già in casa.

Il bilancio dei top manager in Champions

Allegri: 9 tentativi; % di vittoria: 0

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 2010/2011 MILAN OTTAVI 2011/2012 MILAN QUARTI 2012/2013 MILAN OTTAVI 2013/2014 MILAN OTTAVI 2014/2015 JUVENTUS FINALE 2015/2016 JUVENTUS OTTAVI 2016/2017 JUVENTUS FINALE 2017/2018 JUVENTUS QUARTI 2018/2019 JUVENTUS QUARTI

Guardiola: 10 tentativi; % di vittoria: 33,3

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 2008/2009 BARCELLONA VITTORIA 2009/2010 BARCELLONA SEMIFINALE 2010/2011 BARCELLONA VITTORIA 2011/2012 BARCELLONA SEMIFINALE 2013/2014 BAYERN MONACO SEMIFINALE 2014/2015 BAYERN MONACO SEMIFINALE 2015/2016 BAYERN MONACO SEMIFINALE 2016/2017 MANCHESTER CITY OTTAVI 2017/2018 MANCHESTER CITY QUARTI 2018/2019 MANCHESTER CITY QUARTI

Mourinho: 16 tentativi; % di vittoria: 12,5

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 2001/2002 PORTO FASE A GIRONI 2003/2004 PORTO VITTORIA 2004/2005 CHELSEA SEMIFINALE 2005/2006 CHELSEA OTTAVI 2006/2007 CHELSEA SEMIFINALE 2007/2008 CHELSEA FINALE 2008/2009 INTER OTTAVI 2009/2010 INTER VITTORIA 2010/2011 REAL MADRID SEMIFINALE 2011/2012 REAL MADRID SEMIFINALE 2012/2013 REAL MADRID SEMIFINALE 2013/2014 CHELSEA SEMIFINALE 2014/2015 CHELSEA OTTAVI 2015/2016 CHELSEA OTTAVI 2017/2018 MANCHESTER UNITED OTTAVI 2018/2019 MANCHESTER UNITED QUARTI

Ancelotti:10 tentativi; % di vittoria: 17,64

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 1997/1998 PARMA FASE A GIRONI 1998/1999 JUVENTUS SEMIFINALE 2000/2001 JUVENTUS FASE A GIRONI 2002/2003 MILAN VITTORIA 2003/2004 MILAN QUARTI 2004/2005 MILAN FINALE 2005/2006 MILAN SEMIFINALE 2006/2007 MILAN VITTORIA 2007/2008 MILAN OTTAVI 2009/2010 CHELSEA OTTAVI 2010/2011 CHELSEA QUARTI 2012/2013 PSG QUARTI 2013/2014 REAL MADRID VITTORIA 2014/2015 REAL MADRID SEMIFINALE 2016/2017 BAYERN MONACO QUARTI 2017/2018 BAYERN MONACO SEMIFINALE 2018/2019 NAPOLI FASE A GIRONI

Klopp: 5 tentativi; % di vittoria: 0

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 2011/2012 BORUSSIA DORTMUND FASE A GIRONI 2012/2013 BORUSSIA DORTMUND FINALE 2013/2014 BORUSSIA DORTMUND QUARTI 2014/2015 BORUSSIA DORTMUND OTTAVI 2017/2018 LIVERPOOL FINALE

Zidane: 3 tentativi; % di vittorie: 100

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 2015/2016 REAL MADRID VITTORIA 2016/2017 REAL MADRID VITTORIA 2017/2018 REAL MADRID VITTORIA