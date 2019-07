Tutto fatto tra Benfica e Mattia Perin. Dopo l'accordo con la Juventus, il club lusitano avrebbe trovato anche quello con l'estermo difensore pontino. Pronto, per lui, un contratto di 5 anni. Una chiamata accettata dopo i primi tentennamenti e la realizzazione del fatto che, in Serie A, tutte le formazioni di un certo livello avevano già sistemato la questione portiere.

Col giovane João Ferreira, operazione da 15 milioni di euro

I bianconeri, in questo senso, hanno messo in atto un'operazione del valore di 15 milioni di euro comprensiva del cartellino del più che interessante terzino destro João Ferreira. Si tratta di un talento da coltivare, crescere e sgrezzare, che il Benfica ha utilizzato durante l'intera stagione di Youth League e che, durante questo ritiro estivo, si sarebbe aggregato alla prima squadra. Un laterale, come si suol dire "box to box", bravissimo in entrambe le fasi e finito già da tempo sotto la lente d'ingrandimento di Fabio Paratici. La Juventus deciderà ora come farlo crescere: se con un anno in Primavera oppure spedirlo già in qualche squadra in prestito per farlo crescere ed abituarsi al calcio italiano.