Perin resta alla Juventus! Tempi di recupero troppo lunghi, congelato il trasferimento al Benfica

Salta il trasferimento di Mattina Perin dalla Juventus al Benfica. Almeno per ora. Infatti il portiere bianconero, arrivato a Lisbona per i test di rito, non ha superato le visite mediche e di conseguenza il trasferimento in Portogallo è stato congelato. L'accordo tra i due club c'è sulla base di 15 milioni di euro ma, secondo il sito Record, tutto è tornato in discussione visto che il portiere azzurro dovrà stare fermo almeno altri 4 mesi per recuperare a pieno da un infortunio alla spalla.

In serata è poi è arrivata una nota ufficiale del Benfica che conferma che resta l'accordo tra le parti, solo che Perin si trasferirà soltanto quando avrà completato il pieno recupero.

" Il Benfica informa che in seguito agli esami medici effettuati oggi, si è concluso che il portiere Mattia Perin necessita di un processo di recupero più lungo di quanto inizialmente previsto, stimato intorno ai 4 mesi. In questo senso, c'è stato un accordo tra i club e i rappresentanti del giocatore, affinché il recupero di Mattia Perin si svolga alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzi, come concordato da tutte le parti "