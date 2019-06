Piatek da bomber ad attore: il Pistolero nello spot de "La casa di Carta" in Polonia

Dal campo al set cinematografico il passo è stato breve per Krzysztof Piatek che mette la ciliegina su una stagione incredibile a livello realizzativo con una comparsata nello spot della serie TV "La casa di Carta". Il bomber polacco del Milan, autore di 32 gol in tutte le competizioni con Genoa e poi coi rossoneri, si è calato nel ruolo di testimonial per la versione polacca di Netflix, conservando le sue doti di Pistolero.

Come si vede nella pubblicità di Netflix Polska, Piatek diventa uno dei ladri della famosissima serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina che uscirà con la terza stagione: nel video Krzysztof si toglie la maschera di Salvador Dalì e si esibisce nella sua classica esultanza, quella del Pistolero.