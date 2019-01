Piatek-Milan, è fatta: al Genoa 35 milioni + bonus, il polacco è a Milano. Mercoledì visite e firma

Krzysztof Piatek può essere considerato un giocatore del Milan. Il 23enne attaccante polacco, protagonista nella prima parte della stagione con il Genoa con cui ha realizzato 13 reti in campionato e 6 in Coppa Italia, approda al club rossonero a titolo definitivo. Prenderà il posto di Higuain che, dopo una deludente parentesi milanista durata solo 6 mesi, lascerà l'Italia per accasarsi in Inghilterra con destinazione Chelsea.

I dettagli dell'accordo

Secondo quanto riportato da Sky, il Milan pagherà in un'unica soluzione il cartellino del giocatore: al Genoa andranno 35 milioni di euro più bonus. Nell'operazione non è previsto l'inserimento di alcuna contropartita tecnica. Il polacco è arrivato Milano martedì in tarda serata e nella mattinata di mercoledì sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2023. Il suo ingaggio - secondo quanto riportato da Sportmediaset - sarà di 2 milioni a stagione più bonus.