Piatek sì, ma anche Conti, Castillejo e Biglia: il Milan si scopre più forte e "profondo"

" Metterei una firma grande quanto San Siro per arrivare quarto con l'Inter terza "

Gattuso fa melina, ma sotto sotto gongola. Perché ora finalmente sembra tutto filare nel modo giusto, perché il lavoro fatto - in allenamento e sul mercato - sta dando i suoi frutti. Approccio così così, ma poi quando Romagnoli e compagni hanno "fatto click" il secondo tempo contro l'Empoli è scivolato via liscio, portando con sé la terza vittoria consecutiva e tanto tanto entusiasmo.

Video - Gattuso: "Metterei una firma grande quanto San Siro per arrivare quarto con l'Inter terza" 00:38

Piatek è una garanzia

7 gol in 5 partite da titolare con 9 tiri in porta. I 35 milioni di euro spesi nel mercato di gennaio sono già un lotano ricordo: è dai tempi di Bierhoff che non si vedeva un attaccante del Milan timbrare con questa regolarità fresco di arrivo in rossonero. "Impressionante" è l'aggettivo che si sussurra nemmeno troppo sottovoce tra i tifosi del Milan che fanno partire il gomito nel costato del vicino. Il ghigno del polacco ha conquistato un pubblico che sa quando ha a che fare con qualcosa di particolare, perché di giocatori speciali ne ha visti passare un bel po', fino a qualche annetto fa.

Non solo il Pistolero...

Il Pistolero di Dzierżoniów - 23 anni, ricordiamolo (ne fa 24 il 1° luglio) - non è la sola, solita buona notizia per Gattuso: Paquetà si è confermato a ottimi livelli, anche se si è visto annullare (giustamente) un gol, Bakayoko è uscito tra gli applausi di San Siro, completamente riabilitato e ormai perno fondamentale per il modulo di Gattuso, Kessié ha deliziato il pubblico con un colpo d'autore, ricordando a tutti quell'inizio di stagione da goleador con la maglia dell'Atalanta. E poi i grandi ritorni: Andrea Conti, di nuovo titolare dopo tanta attesa in Purgatorio, ha dato quella marcia in più sulla destra che i vari Abate prima e Calabria poi fornivano solo a sprazzi (suo l'assist per il terzo gol); Castillejo, autore di una prova maiuscola sia in fase offensiva che in ripiegamento, ha fatto dimenticare lo scialbo Suso delle ultime uscite; e poi Biglia, il quale se non altro ha riassaporato il campo nei 10-12 minuti finali, rappresenta un'arma in più a cui Gattuso potrebbe ricorrere per cambiare un po' spartito, nel caso gli servisse. Il Milan quindi si scopre in salute ma anche con una profondità di panchina insospettabile fino a qualche tempo fa.

Grande difesa

Il Milan non collezionava tre clean sheet di fila a San Siro in campionato da maggio 2014: basterebbe solo questa statistica per mettere nero su bianco che la fase difensiva dei rossoneri è un'altra cosa rispetto ai mesi balbettanti d'inizio stagione. Se poi ci mettiamo un Donnarumma tornato a livello fenomeno, un Romagnoli calato perfettamente nei panni di gran capitan - come per altro sottolineato da Gattuso in conferenza stampa - e i cosiddetti comprimari (Musacchio, Rodriguez) a far la loro parte, allora il gioco è fatto. E la porta blindata, grande prerogativa delle squadre di Ringhio, non può che dare una certa sicurezza al mister e al resto della squadra, che davanti può quindi osare un po' di più. E pensare veramente in grande...