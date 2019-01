Piccolo viaggio dentro Maradona partendo dalla sua salute

Le notizie sulla salute di Diego Armando Maradona mi fanno sempre sobbalzare. Diego ha 58 anni, ha vissuto le vite di tutti i frequentatori del blog messi assieme. Si è speso e spremuto fino all’ultima goccia, ci ha regalato molto meno di quanto non si sia tolto con la droga, anche se a noi sembra comunque un’enormità. Non ha senso chiedere o chiederci cosa avrebbe fatto se si fosse fatto di meno. I geni, e lui lo è stato, considerano la banalità del bene una camicia di forza, ed è così che si perdono, a volte, dopo averci sedotto e frequentato.

Ho avuto la fortuna e il privilegio di seguirlo ai tempi del Napoli e dell’Argentina "campeon". Le opinioni sono soggettive, e mai vanno considerate giudizi universali: a maggior ragione, se legate a epoche diverse, a mondi lontani. In attesa che Leo Messi e Cristiano Ronaldo concludano la carriera e si presentino in sala "peso", Diego per me è stato il più grande. Più grande anche di Pelé, che pure ha vinto tre Mondiali ed era più completo. Maradona era più "totale": leader, uomo-chiave e uomo-squadra, etichette che non sempre combaciano. Senza Nilton Santos o Garrincha a reggergli lo strascico. Fidatevi: sul campo era un esempio. In caso contrario, i primi a ribellarsi sarebbero stati i compagni. La punizione indiretta contro la Juventus al San Paolo; la ladrata di mano e l’esplosione atletica, estetica e tecnica contro gli inglesi in Messico: se dovessi fissare dei confini, traccerei questi.

Video - Maradona a Napoli nell'estate dell'84? Possibile grazie a un raggiro da film di Ferlaino 01:06

Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, canterebbe oggi Adriano Celentano riandando alle catapecchie di Villa Fiorito, Buenos Aires, dove nacque e da dove salpò. Chi scrive, ha sempre avuto un debole per i numeri dieci, da Omar Sivori in su. Voi siete giovani, e Omar non lo avete conosciuto. Era un uomo "di sinistro", il papà di Diego e il nonno di Leo. River Plate, Juventus e poi Napoli: il tunnel come via di uscita dall’esistenza, e non già (o non solo) come ingresso nello sberleffo.

Video - Da Maradona ai due Ronaldo: quando l'Italia diventa una calamita per i fenomeni 01:23

Maradona è stato fuoriclasse assoluto, "fuori" da tutto e da tutti, persino da Sepp Blatter e i suoi maneggi, puntualmente denunciati in largo e chiassoso anticipo sui blitz dell’Fbi. Il suo ruolo è in crisi, la fantasia è stata deposta e deportata, comandano le lavagne, si innalza Manchester City-Liverpool a partita del secolo (solo il secondo tempo, per me, e soprattutto in rapporto alle ninne nanne del nostro dormitorio). La propaganda incombe e incanala. I ritmi della Premier sono pazzeschi, e aiutano a cementare il coraggio.

Proprio a Wembley ricordo un cameo di Maradona, il Maradona del maggio ‘80, il più selvatico, il più onnivoro. Amichevole Inghilterra-Argentina: a un certo punto Diego dribblò un paio di "maestri" e disegnò quello che avrebbe poi dipinto nel 1986. Il tiro non gonfiò la rete: sfiorò il palo. E per questo, paradossalmente, gonfiò lo stadio. Tutti in piedi. Come se avesse segnato, come se avessero sognato.

Detto che il Maradona allenatore è puro marchettificio e dunque non mi interessa, chi è stato più grande, per voi, tra Diego e Pelé? E qual è il giocatore che vi ha fatto innamorare del calcio e di una squadra in particolare?