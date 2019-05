Nel match delle maglie invertite a suggello di un gemellaggio tra tifoserie lungo 30 anni, gara divertente sotto il diluvio, di acqua e di gol. Vantaggio lampo del Parma con Gazzola, poi la Sampdoria si porta sul 3-1 con Defrel e la doppietta di Quagliarella. Kucka, su rigore (ed espulso nel finale come Colley) e Bastoni fanno 3-3. Altro passettino verso la salvezza per i ducali, al loro quinto pareggio consecutivo.

Parma-Sampdoria, Serie A 2018-2019: i giocatori del Parma festeggiano dopo il gol in apertura di Marcello Gazzola (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Pronti, via e il Parma si porta in vantaggio: Gervinho va via sulla mancina con la sua solita progressione e, dal fondo, mette in area piccola un pallone che trova il tap in del difensore Gazzola, al suo primo centro in Serie A. E' 1-0. Sembra l'inizio di un pomeriggio tranquillo per il Parma. E invece la Sampdoria prende immediatamente il controllo del match, facendo pesare le sue migliori qualità tecniche. La Sampdoria ci prova dalla distanza con Jankto e Praet esaltando i riflessi di Sepe ma è su calcio di rigore che arriva il pareggio. Al 28' massima punizione concessa grazie alla VAR dopo un tocco di gomito in area di Dimarco sul tiro di Quagliarella. Dagli undici metri, il bomber di Castellammare di Stabia calcia centralmente spiazzando Sepe per l'1-1.

Parma-Sampdoria, Serie A 2018-2019: esultanza Fabio Quagliarella (Sampdoria), dopo il gol su rigore del momentaneo 1-1 (LaPresse)LaPresse

Al 38', il raddoppio blucerchiato: scambio in velocità Murru-Jankto e conclusione dell'ex Udinese respinta da uno straordinario Sepe, il quale però non può nulla sulla ribattuta di Defrel. E' 1-2. La Samp sfiora il tris allo scadere: cross basso di Defrel dalla destra e conclusione in corsa di Quagliarella vanificata nuovamente dall'intervento di Sepe, che chiude la saracinesca anche sul sucessivo tentativo del centravanti blucerchiato.

Parma-Sampdoria, Serie A 2018-2019: esultanza Sampdoria dopo il gol di Grégoire Defrel dell'1-2 al 38' (LaPresse)LaPresse

Nella ripresa, succede di tutto ma per il Parma sembra finita quando, al 61' Kucka perde palla nella propria trequarti permettendo a Praet dei servire Quagliarella, abile a liquidare Sepe con un destro sul primo palo. D'Aversa, che aveva già fatto entrare un ottimo Sprocati, getta nella mischia al 65' anche Siligardi: mossa che cambierà le sorti dell'incontro. Passa meno di un minuto e lo stesso Siligardi guadagna penalty sgambettato in area di rigore da Colley: dal dischetto, Kucka si fa perdonare realizzando sotto l'incrocio dei pali. E' il 67'. Quattro minuti dopo arriva il 3-3: colpo di testa di Iacoponi, respinta di Audero e tap in vincente del giovane Bastoni, anch'egli come Gazzola al suo primo urlo di gioia nel massimo campionato italiano. Nel finale, il neoentrato Caprari, in girata, sfiora il poker per la Sampdoria. Quindi, arrivano le espulsioni per doppio giallo di Colley e Kucka ma il risultato non cambiera più. Parma a 38 punti, a +6 dal terzultimo posto a 3 giornate dalla fine.

La statistica chiave

Primo gol in Serie A sia per Marcello Gazzola che per Alessandro Bastoni.

Il tweet

E' stata la gara dalle divise invertite per celebrare i 30 anni di gemellaggio tra le tifoserie. Non certo il massimo della vita per i cronisti ma, scherzi a parte, le magliette speciali verranno messe all'asta a scopi benefici.

Il migliore

Fabio QUAGLIARELLA (Sampdoria): rapace, senza pietà davanti al portiere, l'apoteosi del vero cannoniere. Un piacere vederlo giocare per gli amanti del calcio "così come dev'essere".

Il peggiore

Omar COLLEY (Sampdoria): se la Sampdoria, oggi, esce dal Tardini con un solo punto anziché 3, il difensore gambiano è il primo responsabile. Causa u rigore decisamente evitabile su Siligardi e sbaglia un intervento dietro l'altro sino a farsi esellere.

La dichiarazione

Marcello GAZZOLA (Parma, ai microfoni di SKY Sport): "Punto preziosissimo per il nostro percorso salvezza e sono felicissimo di aver contribuito colmio primo gol in Serie A, che dedico a mia figlia e alla mia famiglia".

Il tabellino

PARMA-SAMPDORIA 3-3

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella (87' Stulac), Barillà (46' Sprocati); Gervinho, Ceravolo (65' Siligardi). All.: D'Aversa.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel (78' Caprari); Gabbiadini (58' Barreto), Quagliarella. All.: Giampaolo.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 2' Gazzola (P), 28' rig. e 61' Quagliarella (S), 38' Defrel (S), 67' rig. Kucka (P), 71' Bastoni (P).

Note - Recupero 2+3. Espulsi: 88' Colley (S) e 92' Kucka (P) entrambi per doppia ammonizione. Ammoniti: Barillà, Dimarco, Barreto.