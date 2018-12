Pioli: "Rigore? Vogliamo essere trattati come le altre squadre. Se è rigore quello di Juve-Samp..."

Nuovo episodio dubbio in casa Fiorentina con vibranti polemiche del tecnico Pioli per il mancato rigore consesso nella ripresa del match contro il Genoa per un braccio largo in area di Miguel Veloso. Pioli è stato addirittura allontanato dal campo dal sig. Massa che, comunque, era andato a rivedere l'episodio al VAR.

" Ho visto Juventus-Sampdoria. Vogliamo essere trattati come le altre squadre. Ci è stato detto che, se il braccio amplia il volume del corpo, è rigore. Bene, quello era rigore. Non ho parlato con l’arbitro, ho solo alzato le braccia, mi è dispiaciuto, è stata una decisione sbagliata. Quando c’è rigore, ce lo devi dare "

Al netto dell'episodio, un risultato che non soddisfa assolutamente

" Dobbiamo fare meglio, perché questo non deve essere il campionato dei rimpianti. Ho poco da dire ai miei ragazzi per la prestazione però non siamo né precisi né fortunati. Un bilancio del girone d’andata? Troppe poche vittorie, meritavamo di avere 3-4 punti in più e sarebbero cambiati anche molti giudizi. Credo che nel girone di ritorno possiamo fare molto più dei 26 punti che abbiamo fatto nell’andata. Dobbiamo pedalare perché vogliamo superare i 57 punti fatti l’anno scorso. Il gol sbagliato da Simeone? Andavo segnato. Norgaard e Veretout in campo insieme di nuovo? È una variante in più, mi pareva la partita giusta per farli giocare insieme "

A lamentarsi per il mancato rigore anche Antognoni

" A parte l’arbitro, la Fiorentina ha giocato un’ottima partita. Contro la Juventus ci hanno dato un rigore contro per un episodio identico. Due volti chiamati dal VAR alla televisione nelle ultime due gare e due volte ci hanno detto di no. Veloso ha aperto le braccia e per questo c’era il rigore. Sapevamo che questo sarebbe stato un anno più difficile, ma ci mancano minimo 4 punti. Mercato? Se ci saranno le possibilità, la società farà un piccolo sforzo per migliorare la rosa "