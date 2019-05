Allenamento agitato quello odierno ad Appiano Gentile per l'Inter, che sta preparando la trasferta di domenica sera al San Paolo contro il Napoli. Luciano Spalletti ha infatti deciso di allontanare dal centro sportivo Joao Mario, invitandolo a ripresentarsi domani (venerdì, ndr) e a farlo con la giusta motivazione. Il tecnico nerazzurro sarebbe rimasto indispettito dall'atteggiamento poco convinto e determinato da parte del centrocampista portoghese, protagonista di una stagione dall'andamento molto particolare.

Joao Mario esulta insieme a Dalbert dopo il gol in Inter-Genoa, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

La stagione di Joao Mario: 22 presenze e un gol

Rientrato la scorsa estate dal prestito al West Ham, Joao Mario aveva vissuto i primi mesi della stagione da separato in casa e non era stato incluso nella lista Champions. Per esordire aveva dovuto aspettare il 29 ottobre quando Spalletti l'aveva schierato dal primo minuto in campionato nella sfida vinta 3-0 contro la Lazio all'Olimpico. Da quel momento in poi il portoghese, campione d'Europa con la sua Nazionale agli Europei 2016, era riuscito a ritagliarsi più spazio riuscendo anche a trovare la via del gol nel roboante 5-0 rifilato al Genoa il 3 novembre. Nella parte conclusiva della stagione, invece, Joao Mario è finito nuovamente ai margini accumulando solo pochi minuti e giocando titolare solo una volta negli ultimi due mesi, in Inter-Spal 2-0 dello scorso 10 marzo.