Pressing alto, 3-5-2 e il fattore “palle ferme”: come Antonio Conte sta plasmando l'Inter

Parola d’ordine: rivoluzione. E non poteva essere altrimenti. Nel ritiro top secret di Lugano, Antonio Conte ha plasmato la nuova Inter che darà l’assalto alla Juve per lo scudetto 2019/20. L’obiettivo è molto semplice: colmare il gap di 21 punti della stagione appena conclusa e per farlo non basta una condizione atletica impeccabile. Da quel poco che è trapelato dai campi di allenamento svizzeri, infatti, l’ex c.t. della Nazionale sta cercando di inculcare nell’ambiente nerazzurro il leitmotiv delle sue precedenti esperienze in panchina: vincere annichilendo l’avversario. E per farlo ci vogliono “coraggio e intraprendenza”, non a caso le due parole chiave della nuova campagna di comunicazione del club. Oggi la truppa di Conte partirà per l’Asia dove dichiarerà guerra al Manchester United e al Psg. In mezzo la sfida da brividi contro il passato di Antonio: Inter-Juve scenderanno in campo a Nanchino il 24 luglio. Intanto l’amichevole vinta 2-1 contro il Lugano domenica scorsa ha già offerto diversi spunti per capire quali saranno le linee guida della nuova era nerazzurra.

Video - L'Inter di Conte vola in Cina per la tournée: col gruppo c'è anche Nainggolan 00:36

Verticalità

Da quanto si è visto nel primo test stagionale il possesso palla insistito e a volte sterile dell’Inter spallettiana lascerà spazio alle imbucate verticali nel nuovo corso contiano. Il centrocampo è in trasformazione: Brozovic in cabina di regia, Sensi l’uomo in più, in attesa dell’imprevedibilità di Barella.

Pressing

Un piano di gioco basato sulla verticalizzazione non può prescindere dalla forma fisica. Le foto spuntate nei giorni scorsi sui profili social del club meneghino e gli spogliatoi dello stadio Cornaredo raccontano di un’attenzione maniacale alla preparazione atletica. Una delle parole più usate dall’ex c.t. è stata "Cattiveria". Un mantra che deve entrare nella testa di tutti gli undici in campo e che deve portare al pressing alto sui portatori di palla avversari. L’ideale è tentare l’assalto al terzino con tre uomini: un attaccante, Sensi e un esterno.

Allargare la manovra

Gli esterni dovranno partire larghissimi, coi piedi sull’out laterale: Perisic e Candreva nella prima amichevole hanno cercato il fondo in più occasioni e ad un certo punto si è visto un cross dell’ex biancoceleste per il croato, sul secondo palo: una soluzione da esterno a esterno, vero e proprio marchio di fabbrica di Conte.

Palle ferme

Il tecnico leccese vuole due uomini a battere le punizioni, cinque saltatori in area e due cecchini pronti alla ribattuta dal limite. Il piano d’assalto è fotografato perfettamente nei "pizzini" rimasti incollati sulla porta dello spogliatoio interista dopo il 2-1 contro il Lugano.

Antonio Conte a colloquio con Skriniar nel ritiro di LuganoGetty Images

Difesa a 3

In attesa dell’arrivo di Godin, domenica il trio D’Ambrosio-de Vrij-Skriniar ha rischiato pochissimo. L’olandese è perfetto per il ruolo di ultimo baluardo, lo slovacco può permettersi l’arma dell’anticipo, l’azzurro ha ampi margini di miglioramento. Il 3-5-2 che ha fatto la fortuna della Juve alle latitudini torinesi butta l’ancora anche nel Naviglio.

Giovani

Nella prima uscita in Svizzera, Sebastiano Esposito è stato l’unico della rosa a giocare 90 minuti. Il mercato deve ancora entrare nel vivo e l’azzurrino classe 2002 non ha certo le caratteristiche di alcuni sogni nel cassetto di Marotta e Ausilio come Lukaku e Dzeko, ma la scelta di Conte di domenica fa parte di un piano studiato a tavolino in cui rientra anche la linea verde. Chiedere ad Agoumè.