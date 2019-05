Si sta per chiudere il campionato e ormai le zone alte e basse della classifica di Serie A stanno diventando caldissime. I giochi sono ancora aperti da entrambi i lati, con squadre che lottano per un posto in Europa e altre che combattono per non retrocedere.

Se testa e coda sono stabiliti, con la Juventus che ha già lo Scudetto in tasca e il Chievo matematicamente retrocesso, i conti per le altre restano apertissimi e si portano dietro anche qualche polemica.

E' il caso, infatti, di Sampdoria-Empoli, che ha visto tvincere gli ospiti per 2-1 e portarsi quindi a quota 35 punti, sempre in zona retrocessione ma a un solo punto di distacco dal Genoa, che è la prima delle virtualmente salve in questo momento.

Ed è proprio il Genoa, nella persona del suo presidente Enrico Preziosi, a reclamare contro i cugini-rivali per il risultato, in una dichiarazione rilasciata a Primocanale.

" La vittoria dell'Empoli l'avevo immaginata. È stata una buffonata ,al primo gol dell'Empoli ho spento la tv "

Insinuazioni pesanti, dunque, che potrebbero avere un seguito sia mediatico, sia disciplinare, magari con un deferimento.