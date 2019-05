Preziosi mette in vendita il Genoa: "Conferito mandato a un advisor"

Il Genoa comunica in una nota sul sito ufficiale "che è stato conferito mandato ad Assietta SpA, società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della società".

A supporto del processo di vendita - spiega il club - l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali". Genoa dunque ufficialmente sul mercato, Enrico Preziosi è passato alle vie di fatto.