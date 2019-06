Primo squillo Milan: è fatta per Krunic, all'Empoli vanno 8 milioni più bonus

Rade Krunic è a un passo dal Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe trovato l'accordo con l'Empoli per il trasferimento del 25enne centrocampista bosniaco: l'operazione sarà con ogni probabilità formalizzata la prossima settimana. Nelle casse del club toscano dovrebbero finire 8 milioni più bonus, mentre per il giocatore sarebbe pronto un contratto di 4 anni. Sempre secondo Sky, l'affare sarebbe stato caldeggiato da Zvonimir Boban che avrebbe consigliato vivamente ai rossoneri l'acquisto del giocatore, seguito durante l'arco di tutta la stagione. Quest'anno, con la maglia dell'Empoli, Krunic ha collezionato 33 presenze in Serie A con uno score di 5 gol e 6 assist.

Krunic ritrova Giampaolo

Con ogni probabilità in maglia rossonera Krunic ritroverà Marco Giampaolo, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico e il giocatore avevano lavorato insieme proprio all'Empoli, in Serie A, nella stagione 2015-16. Centrocampista centrale dotato di buona tecnica, Krunic si pone come l'erede di Bakayoko la cui avventura in rossonero si è chiusa dopo una sola stagione. Nell'Empoli di Andreazzoli, che era solito schierarsi con il 3-5-2, Krunic agiva nel ruolo di interno sinistro di centrocampo con Bennacer in cabina di regia.