Probabili formazioni della 15a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Juventus-Inter (Venerdì ore 20.30)

BENTANCUR CE LA FA, ALEX SANDRO NO, CONFERMATO JOAO MARIO

Allegri recupera Bentancur, ma non Alex Sandro. De Sciglio a sinistra, Pjanic in regia, davanti i soliti tre. Nell'Inter Nainggolan sempre out. Joao Mario al suo posto. Perisic in vantaggio su Keita.

Napoli-Frosinone (Sabato ore 15)

OCCHIO A MERET, MILIK DAL 1', CIANO IN PANCHINA

Ampio turnover per Ancelotti, che risparmia i migliori in vista di Anfield. Rog e Diawara in mediana. Davanti Milik, in porta occhio a Meret, tornato a pieno regime. Nel Frosinone 3-5-2 con la conferma di Cassata. Davanti Ciofani e Campbell, mentre Ciano va in panchina.

Cagliari-Roma (Sabato ore 18)

CHANCE PER FARIAS, DZEKO NON RECUPERA

Maran punta su Farias, che ha ritrovato il gol con il Frosinone. Con lui Joao Pedro e Pavoletti. Dessena per lo squalificato Barella. Nella Roma sempre out De Rossi, Dzeko, El Shaarawy, Coric, Pellegrini. Schick punta, Zaniolo dietro di lui.

Lazio-Sampdoria (Sabato ore 20.30)

OUT MARUSIC E LEIVA, CONFERMA PER CAPRARI

Inzaghi a destra sceglie Caceres per sostituire Marusic. Lucas Leiva tarda nel recupero: gioca ancora Badelj. Davanti Correa con Immobile. Nella Sampdoria Ekdal dovrebbe esserci. Ramirez appoggia Quagliarella e Caprari.

Sassuolo-Fiorentina (Domenica ore 12.30)

CHANCE PER DJURICIC, DUBBI SUL TRIDENTE VIOLA

De Zerbi conferma Sensi in regia, mentre sceglie Djuricic nel tridente con Berardi e Babacar. Nella Fiorentina Ceccherini in difesa per Hugo, che é squalificato. Dubbi sul tridente, dove Mirallas, Gerson e Pjaca si giocano una maglia.

Empoli-Bologna (Domenica ore 15)

ZAJC ANCORA A RISCHIO PANCHINA, ORSOLINI TITOLARE

Nell'Empoli Iachini conferma il 3-5-2 con La Gumina e Caputo. Zajc rischia ancora la panchina. Nel Bologna squalificato Calabresi: possibile 4-3-3 con Mattiello e Dijks terzini. In mezzo Svanberg, nel tridente Orsolini.

Parma-Chievo (Domenica ore 15)

GERVINHO E SILIGARDI OUT, DI CARLO CONFERMA PELLISSIER

D'Aversa senza Gervinho e Siligardi. Nel tridente si giocano due maglie Biabiany, Ciciretti e Di Gaudio, appena rientrato in gruppo. Rigoni per Grassi. Nel Chievo Cacciatore e Depaoli terzini. Davanti conferma per Pellissier e Meggiorini.

Udinese-Atalanta (Domenica ore 15)

TORNA LASAGNA DAL 1', ANCORA RIGONI TITOLARE

Nicola rispolvera Lasagna in coppia con Pussetto e arretra De Paul. Samir fuori un mese, gioca Pezzella. Nell'Atalanta torna Toloi dietro. Al posto dello squalificato Ilicic conferma per Emiliano Rigoni.

Genoa-SPAL (Domenica ore 18)

CURIOSITÁ PER PRANDELLI, BONIFAZI DAL 1'

L'eliminazione in Coppa Italia è costata la panchina a Juric: in panchina ecco Cesare Prandelli. Inizialmente dovrebbe confermare il 3-5-2 con il solo possibile innesto di Lisandro Lopez dietro e Mazzitelli in mediana. Nella SPAL Bonifazi per Cionek. Paloschi scalpita davanti.

Milan-Torino (Domenica ore 20.30)

ABATE ANCORA CENTRALE, TORNA HIGUAIN, ZAZA VA IN PANCHINA

Gattuso continua con il 4-4-2 dove Abate agisce difensore centrale accanto a Zapata. Suso e Calhanoglu esterni, Higuain e Cutrone davanti. Nel Torino Iago Falque appoggia Belotti. Tutti a disposizione. Zaza inizia in panchina.