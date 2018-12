Probabili formazioni della 17a giornata: gioca Pjanic, Dzeko in panchina, Bertolacci in dubbio

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

LAZIO-CAGLIARI (Sabato ore 12.30)

SIA CORREA CHE LUIS ALBERTO DAL 1', SEMPRE OUT PAVOLETTI

Inzaghi cambia la Lazio. Pronta una difesa a quattro con Marusic e Lulic terzini. Milinkovic in mediana, Correa e Luis Alberto sostengono Immobile. Nel Cagliari non recupera Pavoletti. Gioca Cerri appoggiato da Farias.

EMPOLI-SAMPDORIA (Sabato ore 15)

DENTRO ACQUAH E CAPEZZI, CAPRARI PREFERITO A DEFREL

Iachini perde Krunic per squalifica e Bennacer per infortunio. Titolari Capezzi e Acquah, mentre Zajc parte ancora in panchina. Nella Sampdoria Caprari partner di Quagliarella. Occhio a Saponara. Sala dal 1' a destra.

GENOA-ATALANTA (Sabato ore 15)

RIENTRA CRISCITO, MANCINI TITOLARE

Prandelli ritrova Criscito dopo la squalifica: gioca nei tre dietro. Nessun cambio in mezzo e davanti. Nell'Atalanta Mancini preferito a Masiello. Sempre Ilicic e Gomez a supporto di Zapata.

MILAN-FIORENTINA (Sabato ore 15)

MAURI IN MEDIANA, CHANCE PER MONTOLIVO. MIRALLAS CONFERMATO

Gattuso in emergenza a centrocampo, viste le squalifiche di Bakayoko e Kessié: gioca Mauri mentre Bertolacci non partirà titolare a causa di un'infiammazione ai tendini del flessore che lo costringerà a partire dalla panchina. Cutrone in vantaggio su Castillejo. Nella Fiorentina confermato Mirallas nel tridente. Fernandes e Gerson si giocano una maglia in mediana.

NAPOLI-SPAL (Sabato ore 15)

GHOULAM DAL 1', IN DUBBIO MISSIROLI

Mario Rui in dubbio: pronto Ghoulam a sinistra. In mezzo Allan e Hamsik, davanti Milik e Insigne. Potrebbe riposare Koulibaly. Nella SPAL Missiroli verso il forfait: gioca Valoti in mezzo. Davanti Petagna e Antenucci.

SASSUOLO-TORINO (Sabato ore 15)

DI FRANCESCO NEL TRIDENTE, TORNA IAGO FALQUE

De Zerbi conferma il 4-3-3 con Bourabia mezz'ala e Di Francesco nel tridente con Berardi e Babacar. Nel Torino recupera Iago Falque: Zaza torna in panchina. Ola Aina in vantaggio su De Silvestri.

UDINESE-FROSINONE (Sabato ore 15)

LASAGNA CE LA FA, BARONI PUNTA SU CAMPBELL

Nicola insiste sul 3-5-2 con Ter Avest e D'Alessandro esterni. In attacco ha recuperato Lasagna, che dovrebbe giocare accanto a De Paul. Nel Frosinone il nuovo tecnico Baroni prova un 4-3-3. In attacco Ciano, Campbell e Ciofani.

CHIEVO-INTER (Sabato ore 18)

PELLISSIER NON SI TOCCA, PERISIC TITOLARE

Di Carlo sceglie ancora Pellissier e Stepinski. Birsa alle loro spalle. Rientra Depaoli. Nell'Inter D'Ambrosio a sinistra, Gagliardini in mezzo e Perisic di nuovo dal 1'. L'escluso é Keita. Problemi per Miranda, a rischio convocazione.

PARMA-BOLOGNA (Sabato ore 18)

GERVINHO IN GRUPPO, DESTRO INSIDIA SANTANDER

D'Aversa recupera Gervinho, rientrato in gruppo e pronto a partire titolare. Ancora in panchina Stulac. Nel Bologna Destro si candida per una maglia da titolare.

JUVENTUS-ROMA (Sabato ore 20.30)

BENTANCUR DAL 1', DZEKO IN PANCHINA

Rientra dalla squalifica Bentancur e Allegri lo schiera subito titolare. Juventus confermata con Dybala, Ronaldo e Mandzukic davanti. Nella Roma buone notizie dall'infermeria. Pellegrini in recupero, Dzeko ormai ristabilito: inizierá in panchina. Zaniolo dall'inizio.