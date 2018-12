Probabili formazioni della 19a giornata: convocati Suso e Boateng, dubbio Inglese

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

NAPOLI-BOLOGNA (Sabato ore 18)

DENTRO MILIK E MAKSIMOVIC, POLI IN RECUPERO

Ancelotti é senza Hamsik, Koulibaly e Insigne. Dovrebbero sostituirli Zielinski, Maksimovic e Milik. Nel Bologna in recupero Poli, ma potrebbe essere rimandato il suo rientro a dopo la sosta. Palacio e Santander terminali offensivi.

UDINESE-CAGLIARI (Sabato ore 18)

SQUALIFICATO DE PAUL, JOAO PEDRO RECUPERA

Nicola senza De Paul schiera Lasagna con Pussetto dal 1'. Rientra Behrami in mezzo. Barak a gara in corso. Nel Cagliari Joao Pedro recupera e gioca. Pavoletti favorito su Cerri per far coppia con Farias.

MILAN-SPAL (Sabato ore 20.30)

CONVOCATO SUSO, LAZZARI KO

Gattuso conferma Musacchio dietro e Castillejo davanti. Cutrone sempre esterno. Suso convocato, ma dovrebbe iniziare in panchina. Nella SPAL Dickmann sostituisce l'nfortunato Lazzari. Coppia d'attacco Petagna e Antenucci.