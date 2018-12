Probabili formazioni della 19a giornata: Nainggolan torna in squadra, Dzeko titolare, ok Joao Pedro

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

JUVENTUS-SAMPDORIA (Sabato ore 12.30)

DENTRO RUGANI, CONFERMA PER CAN, CAPRARI NON SI TOCCA

Allegri cambia qualcosina visti i tanti impegni ravvicinati. Rugani titolare dietro con Chiellini. In mezzo conferma per Emre Can. Pjanic e Ronaldo dal 1'. Nella Samp nessuna variazione. Caprari gioca con Quagliarella, supportati da Ramirez. Colley dietro per Andersen squalificato.

CHIEVO-FROSINONE (Sabato ore 15)

PELLISSIER CON MEGGIORINI, CONFERMA PER GHIGLIONE

Di Carlo cambia coppia d'attacco. Pellissier e Meggiorini titolari. Bani titolare dietro. Nel Frosinone conferma per il 3-5-2 con Ghiglione e Beghetto esterni. Davanti Ciano e Ciofani.

EMPOLI-INTER (Sabato ore 15)

DENTRO CAPEZZI E RASMUSSEN, NAINGGOLAN IN SQUADRA MA IN PANCHINA

Iachini non ha a disposizione Di Lorenzo e Krunic squalificati. Giocano Capezzi e Rasmussen. Ok Bennacer. Nell'Inter Vecino titolare in mediana (Brozovic squalificato), mentre Nainggolan, dopo la "punizione", torna in squadra ma va in panchina.

GENOA-FIORENTINA (Sabato ore 15)

KOUAMÉ TITOLARE, CHANCE PER CECCHERINI

Prandelli rilancia subito Kouamé in coppia con Piatek. Non ci sono altre varazioni. Nella Fiorentina squalificati Hugo e Gerson. Giocano Ceccherini e Fernandes. Mirallas favorito su Pjaca.

LAZIO-TORINO (Sabato ore 15)

PAROLO TORNA TRA I TITOLARI, ANSALDI IN VANTAGGIO SU OLA AINA

Inzaghi non stravolge la sua Lazio. Parolo dovrebbe spuntarla su Luis Alberto. Nel Torino Iago Falque e Belotti davanti. Dietro c'é Moretti, Ansaldi in vantaggio su Aina a sinistra.

PARMA- ROMA (Sabato ore 15)

GERVINHO DAL 1', NELLA ROMA TORNA DZEKO TITOLARE

D'Aversa ritrova il grande ex Gervinho, che parte titolare nel tridente con Inglese e Siligardi. Stulac in regia. Nella Roma la variazione più importante è il ritorno di Dzeko, Perotti a sinistra, Under a destra. Zaniolo intoccabile.

SASSUOLO-ATALANTA (Sabato ore 15)

DI FRANCESCO E SENSI TIITOLARI, RIENTRANO TOLOI E PALOMINO

De Zerbi, senza lo squalificati Ferrari, passa a quattro dietro, con Lirola e Rogerio terzini. Sensi in mediana, Di Francesco nel tridente. Nell'Atalanta Toloi e Palomino in difesa, Pasalic confermato in mezzo. Zapata on fire.

NAPOLI-BOLOGNA (Sabato ore 18)

DENTRO MILIK E MAKSIMOVIC, POLI IN RECUPERO

Ancelotti é senza Hamsik, Koulibaly e Insigne. Dovrebbero sostituirli Zielinski, Maksimovic e Milik. Nel Bologna in recupero Poli, ma potrebbe essere rimandato il suo rientro a dopo la sosta. Palacio e Santander terminali offensivi.

UDINESE-CAGLIARI (Sabato ore 18)

SQUALIFICATO DE PAUL, JOAO PEDRO RECUPERA

Nicola senza De Paul schiera Lasagna con Pussetto dal 1'. Rientra Behrami in mezzo. Barak a gara in corso. Nel Cagliari Joao Pedro recupera e gioca. Pavoletti favorito su Cerri per far coppia con Farias.

MILAN-SPAL (Sabato ore 20.30)

MUSACCHIO E CASTILLEJO TIITOLARI, LAZZARI KO

Gattuso conferma Musacchio dietro e Castillejo davanti. Cutrone sempre esterno. Nella SPAL Dickmann sostituisce l'nfortunato Lazzari. Coppia d'attacco Petagna e Antenucci.