Probabili formazioni della 20a giornata: fantacalcio, titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

ROMA-TORINO (Sabato ore 15)

ZANIOLO IN VANTAGGIO SU PELLEGRINI, ANSALDI POSSIBILE MEZZ'ALA

Roma senza Perotti, De Rossi e Juan Jesus. Florenzi a destra, Nzonzi in leggero vantaggio su Pellegrini, che potrebbe partire in panchina. Anche perché sulla trequarti c'é la conferma di Zaniolo. In attacco Dzeko. Nel Torino Ansaldi mezz'ala al posto di Meité squalificato. Dietro, al posto di Izzo, uno tra Bremer e Lyanco.

UDINESE-PARMA (Sabato ore 18)

OKAKA SUBITO TITOLARE, KUCKA INIZIA IN PANCHINA

Nicola lancia subito il neo acquisto Okaka in coppia con Lasagna. De Paul scala mezz'ala. Squalificati Pussetto e Mandragora. Nel Parma Kucka, appena arrivato, inizia in panchina. Davanti tridente Gervinho, Inglese, Siligardi.

INTER-SASSUOLO (Sabato ore 20.30)

NAINGGOLAN TITOLARE, OUT KEITA, BOATENG PRIMA PUNTA

Spalletti ripropone Nainggolan dal 1', a farne le spese é Joao Mario. Vecino in mezzo, Keita fuori un paio di settimane per un problema muscolare. Nel Sassuolo ko un mese Marlon. In attacco con Berardi e Boateng, c'é Djuricic.

FROSINONE-ATALANTA (Domenica ore 12.30)

CAMPBELL DALL'INIZIO, ATALANTA AL COMPLETO

Baroni deve valutare Ariaudo e Zampano, entrambi a rischio forfait. Pronti Brighenti e Ghiglione. In attacco squalificato Ciano: con Ciofani c'é Campbell. Atalanta al completo. Ilicic, Gomez e Zapata davanti.

FIORENTINA-SAMPDORIA (Domenica ore 15)

MURIEL E GABBIADINI COMINCIANO IN PANCHINA

Pioli ha tutta la rosa a disposizione. In mezzo Fernandes in vantaggio su Gerson, davanti Simeone preferito a Muriel. Nella Sampdoria Caprari con Quagliarella, Ramirez dietro di loro. Possibile assenza di Linetty, allenatosi a parte per un problema muscolare.

SPAL-BOLOGNA (Domenica ore 15)

VIVIANO TRA I PALI, SANSONE E SORIANO TITOLARI

Nuovo portiere per la SPAL. Tra i pali c'é Viviano. Schiattarella in regia. Nel Bologna Sansone e Soriano partono dal 1'. Possibile panchina per Palacio.

CAGLIARI-EMPOLI (Domenica ore 18)

BIRSA CON JOAO PEDRO, ZAJC CON CAPUTO

Maran ritrova il suo pupillo Birsa e lo schiera in coppia con Joao Pedro dietro a Pavoletti. Srna in dubbio, ma dovrebbe recuperare. Nell'Empoli tante assenze, da La Gumina agli squalificati Krunic e Bennacer. In attacco Zajc con Caputo.

NAPOLI-LAZIO (Domenica ore 20.30)

MERTENS E ALBIOL VERSO IL FORFAIT, LUIS ALBERTO DALL'INIZIO

Ancelotti con seri problemi di formazione. Squalificati: Koulibaly, Insigne, Allan. Indisponibili: Hamsik, Chiriches, Mertens, Albiol. Dentro Luperto, Diawara, Zielinski e Ounas. Nella Lazio tutti a regime. Luis Alberto appoggia Immobile. Lukaku a sinistra e Lulic a destra.

GENOA-MILAN (Lunedì ore 15)

CHANCE PER FAVILLI, TRE SQUALIFICATI NEL MILAN

Prandelli, con Piatek squalificato e comunque in partenza per la nuova avventura rossonera, si affida alla coppia Kouamé-Favilli. Dubbi in mezzo, dove Sandro e Hiljemark non stanno bene. Nel Milan fuori per squalifica Kessié, Romagnoli, Calabria. Paquetá titolare, Cutrone al centro dell'attacco.

JUVENTUS-CHIEVO (Lunedì ore 20.30)

DE SCIGLIO E BENTANCUR SI CANDIDANO, OK GIACCHERINI

Allegri, senza Pjanic squalificato, dovrebbe preferire Bentancur a Emre Can. De Sciglio a destra. Nel Chievo recuperato Tomovic. Giaccherini gioca, cosí come Pellissier.