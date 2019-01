Probabili formazioni della 21a giornata: fuori Pjanic, Cancelo, Allan, verso la panchina Piatek

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

SASSUOLO-CAGLIARI (Sabato ore 15)

RIENTRA FERRARI, BIRSA CONFERMATO

De Zerbi, nonostante la buona prova di Peluso a San Siro, ripropone Ferrari in difesa in coppia con Magnani. Davanti Djuricic favorito su Di Francesco. Magnanelli sostituisce lo squalificato Sensi. Nel Cagliari 11 confermato. Birsa e Joao Pedro appoggiano Pavoletti.

SAMPDORIA-UDINESE (Sabato ore 18)

CAPRARI KO, RAMIREZ SQUALIFICATO, OKAKA CONFERMATO

Giampaolo perde Sala e Caprari per più di un mese. Defrel favorito su Gabbiadini, Saponara al posto di Ramirez squalificato. Nell’Udinese Okaka in coppia con De Paul. Pussetto e Lasagna verso la panchina.

MILAN-NAPOLI (Sabato ore 20.30)

PIATEK DALLA PANCHINA, INSIGNE PREFERITO A MERTENS, ALLAN OUT

Gattuso sceglie il 4-3-3. Conti inizia ancora in panchina. Torna Kessiè a centrocampo, Cutrone preferito a Piatek. Nel Napoli solito 4-4-2 con Ruiz e Diawara in mezzo. Davanti con Milik c’è Insigne. Allan non sarà convocato.

CHIEVO-FIORENTINA (Domenica ore 12.30)

GIACCHERINI DIETRO LE PUNTE, CHANCE PER HANCKO

Di Carlo sceglie Giaccherini alle spalle di Pellissier e Stepinski. Nella Fiorentina sono squalificati Fernandes e Biraghi: giocano Benassi e Hancko. Davanti intoccabile Muriel, ballottaggio Simeone-Mirallas.

ATALANTA-ROMA (Domenica ore 15)

FREULER NON RECUPERA, UNDER KO

Gasperini deve rinunciare ancora a Freuler. Gioca Pasalic in mediana. Davanti i soliti tre. Nella Roma ko Under: gioca El Shaarawy. Zaniolo inamovibile, Pellegrini in ballottaggio con Nzonzi. Recuperato Florenzi.

BOLOGNA-FROSINONE (Domenica ore 15)

SANSONE E SORIANO CONFERMATI, RIECCO CIANO

Inzaghi riparte dal 4-3-3 visto a Ferrara. Soriano mezz’ala e Sansone nel tridente, mentre Palacio verrà preferito a Santander. Nel Frosinone Molinaro a sinistra e Ciano in coppia con Pinamonti.

PARMA-SPAL (Domenica ore 15)

KUCKA POSSIBILE TITOLARE, BONIFAZI DALL’INIZIO

D’Aversa non ha a disposizione Grassi, Rigoni, Stulac: potrebbe quindi giocare l’ultimo arrivato Kucka. Davanti Gervinho, Inglese e Siligardi. Nella SPAL un’unica variazione: Bonifazi per lo squalificato Cionek.

TORINO-INTER (Domenica ore 18)

BASELLI RIENTRA, NAINGGOLAN VERSO UNA NUOVA PANCHINA

Mazzarri orientato a un 3-5-2, dove non c’è ancora spazio per Zaza. Baselli in mediana. Nell’Inter Joao Mario in vantaggio su Nainggolan, che potrebbe iniziare ancora in panchina. A destra gioca D’Ambrosio.

LAZIO-JUVENTUS (Domenica ore 20.30)

GIOCA CORREA, OUT CANCELO E PJANIC

Inzaghi dietro sceglie Bastos e Wallace, visto che Acerbi è squalificato e Luiz Felipe infortunato. Correa preferito a Luis Alberto. Nella Juventus out Cuadrado, Barzagli, Mandzukic, Cancelo, Pjanic, Khedira. Giocano Bentancur e Douglas Costa.

EMPOLI-GENOA (Lunedì ore 20.30)

RIENTRANO BENNACER E KRUNIC, ROLON CONFERMATO

Iachini ritrova Bennacer e Krunic. Davanti ancora Zajc con Caputo. Nel Genoa 4-4-2 senza Romulo e Favilli. Pandev affianca Kouamè. C’è Rolon in mezzo.