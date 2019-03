Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

CHIEVO-CAGLIARI (Oggi ore 20.30)

PELLISSIER RISTABILITO, THEREAU TITOLARE

Di Carlo recupera Pellissier, ma potrebbe inserirlo a gara in corso. Stepinski con Meggiorini davanti. Nel Cagliari, senza Pavoletti, gioca Thereau con Joao Pedro. Birsa recuperato, ma inizia in panchina. Dubbio tra Pellegrini e Srna, a seconda del lato dove giocherá Cacciatore.

UDINESE-GENOA (Sabato ore 15)

LASAGNA TITOLARE, SANABRIA RIPOSA

Tudor sceglie il 4-3-3 con De Paul, Lasagna e Pussetto. Nel Genoa Sanabria non é al top e potrebbe riposare. Pronto Pandev dal 1'. Occhio a Sturaro, che reclama spazio in mezzo.

JUVENTUS-EMPOLI (Sabato ore 18)

NUOVA CHANCE PER KEAN, RIENTRA MAIETTA

Allegri vuole ruotare gli uomini, anche dopo gli impegni per le Nazionali. Possibile tridente Dybala-Kean-Bernardeschi. Potrebbero riposare Bonucci e Matuidi. Fuori causa Cuadrado, Barzagli, Douglas Costa, Khedira, Ronaldo. Nell'Empoli Maietta per lo squalificato Silvestre. Davanti Farias e Caputo.

SAMPDORIA-MILAN (Sabato ore 20.30)

RAMIREZ OK, EKDAL KO, BIGLIA TITOLARE

Giampaolo perde Ekdal, che non sará del match. Possibile la scelta di Praet in regia, visto che anche Ronaldo Vieira é acciaccato. Davanti Gabbiadini e Quagliarella. Solito Milan per Gattuso, con una variazione: fuori Kessié e dentro Biglia.

PARMA-ATALANTA (Domenica ore 12.30)

INGLESE E BIABIANY A RISCHIO FORFAIT, PALOMINO DIETRO

D'Aversa potrebbe tenere fuori Inglese e Biabiany, a parte per quasi tutta la sosta e rientrati in gruppo solo giovedí. Pronti Ceravolo e Siligardi. Nell'Atalanta qualche dubbio dietro: Palomino favorito su Djimsiti, Mancini su Masiello.

FROSINONE-SPAL (Domenica ore 15)

RIENTRA VIVIANI, OK PINAMONTI, ESCLUSO FELIPE

Nel Frosinone torna Viviani in regia. Dietro Brighenti, davanti Pinamonti con Ciano. Nella SPAL solito 3-5-2 con Missiroli in regia, Antenucci in coppia con Petagna. Dietro Bonifazi favorito su Felipe.

FIORENTINA-TORINO (Domenica ore 15)

CHIESA DA VALUTARE, IAGO FAVORITO SU ZAZA

Pioli, senza Pezzella squalificato, sceglie Ceccherini. Davanti Chiesa é in forte dubbio dopo l'infortunio in Nazionale: pronto Mirallas. Nel Torino Lukic in mediana, Djidji per lo squalificato Nkoulou, Iago Falque favorito su Zaza.

ROMA-NAPOLI (Domenica ore 15)

ANCORA DZEKO E SCHICK, INSIGNE ANCORA OUT

Ranieri conta gli assenti: De Rossi e Manolas ci proveranno, ma sono a serissimo rischio forfait. Out El Shaarawy. Rientra Kolarov a sinistra. Zaniolo esterno, davanti Dzeko e Schick. Nel Napoli Zielinski squalificato: gioca Verdi. Davanti Mertens e Milik, niente da fare per Insigne che, nell'ultimo allenamento, ha accusato una contrattura all'adduttore della coscia destra, che lo costringerà al forfait contro i giallorossi.

BOLOGNA-SASSUOLO (Domenica ore 18)

CONFERMATO ORSOLINI, DUNCAN E BERARDI IN DUBBIO

Mihajlovic conferma il 4-2-3-1 delle ultime giornate, con Orsolini esterno a destra. Dietro Gonzalez favorito su Helander (Lyanco squalificato). Nel Sassuolo 3-4-3 con Demiral dietro, Sensi in regia, Babacar prima punta. In dubbio Duncan e Berardi, entrambi acciaccati.

INTER-LAZIO (Domenica ore 20.30)

KEITA FAVORITO SU ICARDI, LUIS ALBERTO MEZZ'ALA

Nell'Inter out Nainggolan, De Vrij, Lautaro Martinez. Giocano Miranda, Gagliardini e Keita, favorito su Icardi, rientrato in gruppo solo questa settimana. Nella Lazio Luiz Felipe ristabilito, Luis Alberto mezz'ala con Correa in appoggio a Immobile.