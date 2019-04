Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

MILAN-UDINESE (Oggi ore 19)

CUTRONE CON PIATEK, RIENTRA BEHRAMI

Gattuso cambia modulo. 4-3-1-2 con il ritorno di Kessié, Paquetá trequartista e Cutrone in coppia con Piatek. Nell'Udinese confermato il tridente De Paul, Lasagna, Pussetto. In mediana al posto di Sandro squalificato ecco Behrami. Opoku sostituisce Larsen.

CAGLIARI-JUVENTUS (Oggi ore 21)

RIECCO PAVOLETTI, KEAN CON BERNARDESCHI

Maran ritrova Pavoletti: titolare in coppia con Joao Pedro. Fiducia a Pellegrini a sinistra. Nella Juventus, priva di Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Barzagli, Spinazzola, Cuadrado, Douglas Costa, Khedira, possibile 3-5-2, con De Sciglio e Alex Sandro esterni. Kean e Bernardeschi davanti.

EMPOLI-NAPOLI (Mercoledì ore 19)

SILVESTRE AL CENTRO, MERTENS VERSO IL FORFAIT

Rientra Silvestre dalla squalifica nell'Empoli. Caputo e Farias solito tandem offensivo. Nel Napoli acciacciati Mertens e Hysaj. Sempre out Insigne. Ballottaggio tra Younes e Ounas per essere partner di Milik.

FROSINONE-PARMA (Mercoledì ore 21)

CIOFANI DAL 1', OUT INGLESE, IN DUBBIO GERVINHO

Baroni ritrova Goldaniga dietro. In mezzo chance per Chibsah e Sammarco. Davanti Ciano e Ciofani. Nel Parma Inglese out: gioca Ceravolo. In forte dubbio anche Gervinho e Biabiany: pronti Siligardi e il giovane Schiappacasse.

GENOA-INTER (Mercoledì ore 21)

SANABRIA DALL'INIZIO, ICARDI FORSE IN PANCHINA

Prandelli conferma il 4-4-2 con Lerager adattato a destra. Pezzella al posto dello squalificato Criscito. Sanabria in coppia con Kouamé. Nell'Inter 4-2-3-1 con Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Keita. Icardi, se convocato, inizia in panchina.

ROMA-FIORENTINA (Mercoledì ore 21)

DENTRO KARSDORP E MARCANO, OK UNDER, CONFERMA PER MIRALLAS

Marcano al posto di Manolas squalificato, Karsdorp per Santon. Ballottaggio tra Cristante e Nzonzi in mediana, mentre Schick e Dzeko vanno verso la conferma. Qualche chance per Under, che sfida Zaniolo. Nella Fiorentina torna Pezzella, mentre non recupera Chiesa. Mirallas nel tridente.

SPAL-LAZIO (Mercoledì ore 21)

SCHIATTARELLA IN REGIA, CORREA NON CE LA FA

Semplici cambia qualcosina nella SPAL. Potrebbe stare fuori Bonifazi dietro, con il rientro di Felipe. Schiattarella favorito su Missiroli, Paloschi su Floccari e Antenucci. Nella Lazio due variazioni: Marusic per Romulo e Caicedo per l'acciaccato Correa, che non recupera.

TORINO-SAMPDORIA (Mercoledì ore 21)

IAGO FALQUE IN FORTE DUBBIO, GIAMPAOLO CONFERMA TUTTI

Mazzarri risparmia Iago Falque, uscito malconcio da Firenze. Gioca Zaza con Belotti. Meité confermato mezz'ala. Nella Samp stesso 11 che ha battuto il Milan. Ramirez dietro a Quagliarella e Defrel.

SASSUOLO-CHIEVO (Giovedì ore 19)

BOGA E BABACAR NEL TRIDENTE, MEGGIORINI SQUALICATO

De Zerbi pensa a qualche variazione. Locatelli in mediana, Boga nel tridente con Babacar e Berardi. Nel Chievo squalificati Depaoli e Meggiorini: giocano Frey e Pellissier.

ATALANTA-BOLOGNA (Giovedì ore 21)

ILICIC RECUPERATO, OCCASIONE PER FALCINELLI

Gasperini recupera Ilicic: l'escluso é Pasalic. A sinistra Gosens, dietro Masiello favorito su Palomino. Nel Bologna Falcinelli potrebbe far rifiatare Palacio, Dzemaili su Poli.