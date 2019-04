Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PARMA-TORINO (Sabato ore 15)

ANCORA FUORI INGLESE E GERVINHO, IAGO NON RECUPERA

D'Aversa monitora Gervinho e Inglese, che dovrebbero dare un nuovo forfait. Anche Bruno Alves fatica a recuperare. Tridente con Ceravolo, Siligardi e Sprocati. Nel Torino Iago Falque ancora in dubbio: stavolta é pronto Zaza, pungolato da Mazzarri in settimana.

JUVENTUS-MILAN (Sabato ore 18)

RUGANI DIETRO, BENTANCUR IN MEZZO, OUT DONNARUMMA E PAQUETÁ

Allegri valuta gli indisponibili e pensa all'Ajax. Possibile riposo per Pjanic, Emre Can e Chiellini. Mandzukic rientra in coppia con Kean in un 4-4-2 inedito. Nel Milan fuori Kessié, Donnarumma, Paquetà. Giocano Castillejo e Biglia.

SAMPDORIA-ROMA (Sabato ore 21)

KO COLLEY, PELLEGRINI E KARSDORP DAL 1'

Giampaolo perde Colley e schiera Tonelli. Ekdal non dovrebbe recuperare. Praet fa il regista. Saponara insidia Ramirez. Nella Roma Karsdorp a destra, Pellegrini in mezzo con Nzonzi. Davanti Schick é insidiato da Kluivert ed El Shaarawy, che ha recuperato.

FIORENTINA-FROSINONE (Domenica ore 12.30)

CHIESA TORNA DAL 1', PINAMONTI CONFERMATO

Pioli rilancia Chiesa dall'inizio, nel tridente con Simeone e Muriel. Nel Frosinone Goldaniga dovrebbe tornare titolare dietro. Cassata e Valzania mezz'ali. Davanti Ciano con Pinamonti.

CAGLIARI-SPAL (Domenica ore 15)

BIRSA INSIDIA JOAO PEDRO, ANTENUCCI SCALZA FLOCCARI

Maran cambia qualcosina. Occhio a Romagna dietro e Padoin in mediana. Anche Birsa insidia Joao Pedro, che rimane favorito. Nella SPAL Antenucci dovrebbe dar riposo a Floccari. Gioca Schiattarella.

UDINESE-EMPOLI (Domenica ore 15)

SANDRO PER BEHRAMI, KRUNIC KO

Tudor preferisce Sandro a Behrami, uscito malconcio da San Siro. Poi solita Udinese con De Paul, Pussetto e Lasagna. Nell'Empoli Caputo-Farias davanti. Ko Krunic: dovrebbe giocare Brighi.

INTER-ATALANTA (Domenica ore 18)

CONFERMA PER GAGLIARDINI E ICARDI, ZAPATA SQUALIFICATO

Spalletti conferma l'11 che ha ben figurato a Genova. Gagliardini con Brozovic in mediana, Icardi davanti. Nainggolan titolare. Nell'Atalanta squalificato Zapata. Gasperini dovrebbe scegliere la soluzione senza vera punta: Pasalic, Ilicic e Gomez davanti a ruotare.

LAZIO-SASSUOLO (Domenica ore 18)

ROMULO A DESTRA, CHANCE PER PAROLO, DE ZERBI CAMBIA

Inzaghi sceglie Luiz Felipe dietro, Parolo in mezzo (potrebbe rifiatare Luis Alberto) e Caicedo in coppia con Immobile. Nel Sassuolo qualche variazione. Djuricic, Sensi e Rogerio dal 1'.

NAPOLI-GENOA (Domenica ore 20.30)

FABIAN RUIZ E MERTENS DALL'INIZIO, BIRASCHI DIETRO

Ancelotti pensa a qualche variazione rispetto alla gara con l'Empoli. Ruiz e Mertens iniziano dal 1'. Ballottaggio Zielinski-Verdi. Insigne ci prova e giocherá sicuramente una parte di partita. Nel Genoa emergenza dietro: giocano Gunter e Biraschi perché Zukanovic e Romero sono squalificati.

BOLOGNA-CHIEVO (Lunedí ore 20.30)

TORNANO PALACIO, SORIANO, DANILO, PELLISSIER É PRONTO

Mihajlovic, dopo l'ampio turnover di Genova, torna a schierare la miglior formazione possibile. Santander potrebbe anche partire titolare, ma il favorito é Palacio. Rientrano Danilo, Dzemaili, Soriano. Nel Chievo Meggiorini e Pellissier davanti.