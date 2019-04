Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Spal-Juventus (Sabato ore 15.00)

PETAGNA TORNA TITOLARE, KEAN, CUADRADO E DYBALA NELLA JUVE, OUT D. COSTA

Semplici preferisce Bonifazi a Felipe e Petagna a Paloschi. Ok Kurtic. Nella Juventus ampio turnover con vista Ajax. Perin, De Sciglio, Cuadrado, Nicolussi Caviglia, Khedira, Spinazzola, Kean e Dybala titolari. Dubbio CR7, che dalle parole di Allegri dovrebbe stare a riposo. Sicuramente a riposo Matuidi, Chiellini e Can, che stanno recuperando dai loro acciacchi.

Roma-Udinese (Sabato ore 18.00)

RIENTRA FLORENZI, OK DZEKO, A PARTE PUSSETTO

Ranieri ritrova Florenzi a destra e Dzeko davanti. De Rossi ok in mediana. Ko Santon, Karsdorp e squalificato Kolarov: gioca Juan Jesus a sinistra. Dal 1' El Shaarawy. Nell'Udinese Ter Avest titolare. Pussetto ha accusato un problema muscolare: giocheranno Lasagna e Okaka.

Milan-Lazio (Sabato ore 20.30)

FIDUCIA A BORINI E CALHANOGLU, PROBLEMI PER MARUSIC

Gattuso schiera Calhanoglu mezz'ala e Borini nel tridente. Donnarumma in recupero, ma non verrá rischiato. Nella Lazio problemi muscolari per Marusic: gioca Romulo. Correa in appoggio a Immobile davanti.

Torino-Cagliari (Domenica ore 12.30)

ZAZA TITOLARE, ROMAGNA DAL 1'

Mazzarri, senza Belotti squalificato e Iago Falque infortunato, sceglie Zaza e Berenguer davanti. Aina, al rientro, insidia De Silvestri, Lukic per Meité. Nel Cagliari Romagna e Pisacane dietro (Ceppitelli é squalificato). Joao Pedro con Pavoletti in attacco.

Fiorentina-Bologna (Domenica ore 15.00)

MONTELLA SCEGLIE IL 3-5-2, PALACIO PRIMA PUNTA

Montella riparte dal 3-5-2, con Chiesa e Biraghi esterni, Muriel e Simeone davanti. Nel Bologna solito 4-2-3-1: Dzemaili in vantaggio su Poli, Palacio prima punta con Santander in panchina.

Sampdoria-Genoa (Domenica ore 15.00)

RAMIREZ DIETRO LE PUNTE, CHANCE PER VELOSO

Giampaolo recupera Ekdal, ma non lo rischia dall'inizio. In mezzo Vieira. Ramirez appoggia Quagliarella e Defrel. Nel Genoa Miguel Veloso in regia, Sanabria preferito a Pandev davanti. Rolon sostituisce Sturaro.

Sassuolo-Parma (Domenica ore 15.00)

BERARDI TITOLARE, GERVINHO CI PROVA

De Zerbi rilancia il tridente Berardi, Babacar, Boga. Magnanelli favorito in regia. Nel Parma Gervinho ci prova. Poche chance per Inglese e Bruno Alves.

Chievo-Napoli (Domenica ore 18.00)

PELLISSIER GIOCA, VERDI E MILIK TITOLARI

Di Carlo sceglie Pellissier al fianco di Stepinski. Dietro gioca Andreolli. Nel Napoli ampio turnover visto l'imminente ritorno contro l'Arsenal. Spazio a Luperto, Malcuit, Verdi, Ounas e Milik.

Frosinone-Inter (Domenica ore 20.30)

SALAMON IN RECUPERO, LAUTARO PREFERITO A ICARDI

Baroni conta di recuperare Salamon. Valzania confermato, Ciofani in coppia con Pinamonti. Nell'Inter rientra De Vrij dietro. Borja Valero in regia, Lautaro rientra e gioca al posto di Icardi.

Atalanta-Empoli (Lunedì ore 20.30)

ILICIC A RISCHIO FORFAIT, KO SILVESTRE

Gasperini deve valutare fino all'ultimo le condizioni di Ilicic, che si é allenato a parte tutta la settimana. Pronto Pasalic. Sempre out Toloi. Nell'Empoli ko Silvestre e squalificato Maietta. Rispolverato Rasmussen.