Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PARMA-MILAN (Sabato ore 12.30)

RIENTRA GERVINHO, RIECCO PAQUETÁ

Buone notizie per D'Aversa e Gattuso. Il Parma recupera Bruno Alves e Gervinho, mentre resta in forte dubbio Inglese (possibile un nuovo forfait). Tra i rossoneri torna Paquetá, che potrebbe anche partire titolare. Biglia in regia, panchina per Bakayoko.

BOLOGNA-SAMPDORIA (Sabato ore 15)

PALACIO PRIMA PUNTA, OK EKDAL

Mihajlovic, senza Dijks e Santander squalificati, sceglie Palacio da prima punta e Mbaye a sinistra, con Calabresi a destra. Nella Samp squalificato Gabbiadini: Defrel e Quagliarella tandem offensivo, Ekdal, ormai ristabilito, regolarmente in regia.

CAGLIARI-FROSINONE (Sabato ore 15)

BIRSA SULLA TREQUARTI, CIANO TITOLARE

Maran sceglie Birsa al posto di Barella sulla trequarti. Conferma per Klavan dietro. Nel Frosinone Ciano fa coppia con Pinamonti. Cassata recuperato.

EMPOLI-SPAL (Sabato ore 15)

FARIAS VERSO IL FORFAIT, FLOCCARI CONFERMATO

Andreazzoli non recupera Silvestre e perde Antonelli e Farias, usciti a Bergamo per problemi muscolari. Dentro Oberlin e Pasqual. Torna Maietta. Nella SPAL Costa al posto dello squalificato Fares. Petagna con Floccari.

GENOA-TORINO (Sabato ore 15)

ZUKANOVIC E SANABRIA DAL 1', DE SILVESTRI IN DUBBIO

Prandelli punta su Zukanovic e Sanabria per sostituire gli squalificati Biraschi e Pandev. Rientra Radovanovic in regia. Nel Torino dubbio De Silvestri, che si é operato al setto nasale. Pronto Ola Aina. Belotti centravanti, con Berenguer e Baselli a sostegno.

LAZIO-CHIEVO (Sabato ore 15)

PAROLO FAVORITO SU BADELJ, OK MARUSIC, VIGNATO CONFERMATO

Inzaghi schiera la miglior Lazio possibile. Caicedo favorito su Correa, Parolo su Badelj per sostituire lo squalificato Leiva. Ok Marusic e Radu. Nel Chievo Andreolli dietro, Stepinski davanti supportato dal giovane Vignato.

UDINESE-SASSUOLO (Sabato ore 15)

LASAGNA CON OKAKA, SENSI IN REGIA

Tudor sceglie la coppia Okaka-Lasagna, mentre dietro rientra De Maio. Nel Sassuolo Berardi-Babacar-Boga tridente offensivo. Sensi in mezzo con Duncan e Locatelli.

JUVENTUS-FIORENTINA (Sabato ore 18)

DENTRO CUADRADO E SPINAZZOLA, CONFERMA PER CECCHERINI

Allegri, senza Chiellini, Mandzukic, Douglas Costa e Dybala, sceglie il tridente Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. Bentancur in mezzo e Spinazzola a sinistra. Montella si affida ancora al 3-5-2, dove Muriel e Simeone giocano davanti. Confermato Ceccherini nel trio difensivo.

INTER-ROMA (Sabato ore 20.30)

GAGLIARDINI TITOLARE, OUT DE ROSSI E FORSE EL SHAARAWY

Spalletti, senza Brozovic e Borja Valero, si affida a Gagliardini. Davanti Icardi ancora preferito a Lautaro. Nella Roma out De Rossi e probabilmente anche El Shaarawy. Giocano Cristante e Kluivert.

NAPOLI-ATALANTA (Lunedì ore 19)

MILIK CON INSIGNE, TOLOI NON CE LA FA

Nel giorno di Pasquetta, Ancelotti schiera il Napoli migliore. Milik e Insigne davanti, Allan in mezzo, Malcuit a destra. Nell'Atalanta solito 11. Toloi non recupera. In attacco i soliti Gomez, Zapata, Ilicic.