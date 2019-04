Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

BOLOGNA-EMPOLI (Sabato ore 15)

RIENTRA DIJKS, IN RECUPERO FARIAS

Mihajlovic ritrova Dijks a sinistra dopo la squalifica. In mezzo ancora Dzemaili, Palacio prima punta. Nell'Empoli in recupero Farias e Pajac, che dovrebbero giocare. Conferma per Rasmussen dietro.

ROMA-CAGLIARI (Sabato ore 18)

MANOLAS CE LA FA, OK JOAO PEDRO

Ranieri recupera Manolas, assente per un problema nel riscaldamento contro l'Inter. Pellegrini e Nzonzi in mezzo. Under favorito su Kluivert. Nel Cagliari rientra Barella. Joao Pedro ha smaltato l'affatticamento e giocherá con Pavoletti.

INTER-JUVENTUS (Sabato ore 20.30)

BROZOVIC RECUPERATO, GIOCA CHIELLINI

Spalletti ritrova Brozovic in regia. Nainggolan confermato, Lautaro ancora in vantaggio su Icardi. Nella Juventus rientra Chiellini dietro. Fiducia a Cancelo e Cuadrado.

FROSINONE-NAPOLI (Domenica ore 12.30)

PINAMONTI TITOLARE, MERTENS CON MILIK

Baroni, senza Ciano, sceglie Pinamonti in coppia con Ciofani. Sammarco in regia. Nel Napoli Luperto in vantaggio su Albiol, recuperato ma fuori condizione. Verdi a sinistra, Mertens in coppia con Milik. Panchina per Insigne.

CHIEVO-PARMA (Domenica ore 15)

STEPINSKI CON MEGGIORINI, INGLESE SEMPRE OUT

Di Carlo conferma il talentino Vignato sulla trequarti alle spalle della coppia Stepinski-Meggiorini. Nel Parma sempre out Inglese. Ceravolo in coppia con Gervinho.

SPAL-GENOA (Domenica ore 15)

CONFERMATISSIMO FLOCCARI, PRANDELLI SCEGLIE ANCORA PANDEV

Semplici conferma la coppia Petagna-Floccari e schiera Felipe al posto dello squalificato Cionek. Nel Genoa ritorno al 3-5-2, con Radovanovic in regia e il duo Pandev-Kouamé davanti.

SAMPDORIA-LAZIO (Domenica ore 18)

DEFREL DAL 1', INZAGHI SENZA MILINKOVIC E LUIS ALBERTO

Giampaolo non cambia. Defrel-Quagliarella davanti, Ramirez a supporto. Nella Lazio, priva di Milinkovic e Luis Alberto, giocano Parolo e Badelj. Davanti Caicedo titolare.

TORINO-MILAN (Domenica ore 20.30)

BERENGUER DAL 1', DENTRO PAQUETÁ

Mazzarri forse recupera Iago Falque almeno per la panchina. Berenguer appoggia Belotti, c'é Lukic in mediana. Nel Milan Abate a destra per l'infortunato Calabria. Paquetá torna titolare, Calhanoglu nel tridente.

ATALANTA-UDINESE (Lunedì ore 19)

ILICIC NON HA NULLA DI GRAVE, FRIULANI IN EMERGENZA

Gasperini ha tranquillizzato subito tutti sulle condizioni di Ilicic, uscito anzitempo nella semifinale contro la Fiorentina: "Contro l'Udinese ci sará". Un paio di cambi nella Dea: Palomino e Castagne titolari. Nell'Udinese emergenza dietro: giocano Wilmot, De Maio e Samir. Pussetto con Okaka davanti.

FIORENTINA-SASSUOLO (Lunedì ore 21)

CHIESA IN ATTACCO, DE ZERBI TORNA AL 4-3-3

Montella conferma la difesa a tre e sceglie Mirallas e Biraghi come esterni. In attacco Chiesa e Muriel. Nel Sassuolo 4-3-3 con Magnanelli in regia e Babacar, il grande ex, prima punta.