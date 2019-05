Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Juventus-Torino (Oggi ore 20.30)

SPINAZZOLA A SINISTRA, CONFERMATO CUADRADO, DUBBIO AINA-BREMER

Allegri schiera la Juventus migliore. Spinazzola al posto dell'infortunato Alex Sandro, gioca Chiellini, Cuadrado nel tridente. Nel Torino unico dubbio dietro: o arretra De Silvestri nella difesa a tre con Aina esterno o gioca Bremer con De Silvestri largo.

Chievo-SPAL (Sabato ore 18)

CESAR SEMPRE TITOLARE, FLOCCARI INAMOVIBILE

Di Carlo conferma il suo 4-3-1-2 con Vignato alle spalle di Stepinski e Meggiorini. Cesar-Bani coppia difensiva. Nella SPAL Felipe per lo squalificato Vicari. Floccari sempre accanto a Petagna.

Udinese-Inter (Sabato ore 20.30)

OKAKA FAVORITO SU LASAGNA, ICARDI DAL 1'

Tudor sceglie la coppia Pussetto-Okaka, con Lasagna pronto a subentrare. Sandro mezz'ala. Nell'Inter solito 4-2-3-1. Icardi titolare, Martinez potrebbe giocare trequartista con Nainggolan in mediana. Ballottaggio aperto con Vecino.

Empoli-Fiorentina (Domenica ore 12.30)

ANDREAZZOLI NON CAMBIA, MONTELLA SI AFFIDA A SIMEONE

Andreazzoli non recupera SIlvestre e schiera lo stesso Empoli visto a Bologna. Farias-Caputo davanti. Nella Fiorentina Fernandes in mediana, Simeone nel tridente con Chiesa e Muriel.

Lazio-Atalanta (Domenica ore 15)

CAICEDO CERCA SPAZIO, ILICIC RECUPERA

Inzaghi, senza l'infortunato Milinkovic-Savic, si affida a Parolo in mezzo. Caicedo cerca spazio: potrebbe anche giocare con Correa e Immobile (il sacrificato sarebbe Luis Alberto). Romulo gioca a sinistra. Nell'Atalanta solito 11: rientra Ilicic e Pasalic si accomoda in panchina.

Parma-Sampdoria (Domenica ore 15)

CERAVOLO VERSO IL FORFAIT, SAPONARA DIETRO LE PUNTE

D'Aversa si affida alla copia Siligardi-Gervinho, visto che Ceravolo e Inglese sono sempre out. Nella Sampdoria Saponara al posto dello squalificato Ramirez. Torna Andersen dietro.

Sassuolo-Frosinone (Domenica ore 15)

LOCATELLI TITOLARE, CIANO CON PINAMONTI

De Zerbi torna al 4-3-3 con Locatelli in mediana e Boga davanti con Matri e Berardi. Nel Frosinone tandem Pinamonti-Ciano. Chibsah in ballottaggio con Gori.

Genoa-Roma (Domenica ore 18)

LAPADULA IN POLE, CONFERMA PER PASTORE

Prandelli intenzionato a lanciare Lapadula dal 1' in coppia con Kouamé. Lazovic a destra. Nella Roma fiducia a Pastore. Cristante sfida Nzonzi. Confermatissimi Pellegrini ed El Shaarawy. Fiducia a Kluivert.

Napoli-Cagliari (Domenica ore 20.30)

YOUNES E MERTENS CONFERMATI, JOAO PEDRO VERSO IL FORFAIT

Ancelotti deve rinunciare nuovamente ad Allan e Maksimovic. Ruiz in mezzo, Younes a sinistra, Milik in coppia con Mertens. Nel Cagliari probabile forfait di Joao Pedro. Pronto Thereau. Cacciatore a destra.

Milan-Bologna (Lunedí ore 20.30)

CUTRONE CON PIATEK, DZEMAILI CON POLI

Gattuso schiera Paquetá dietro la coppia Cutrone-Piatek. Bakayoko potrebbe iniziare in panchina. Zapata per Romagnoli dietro. Nel Bologna Poli per Soriano e Calabresi per Mbaye.