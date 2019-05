Probabili formazioni della 36a giornata: dubbio Mertens, Kean ha la febbre, out Strakosha

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

ATALANTA-GENOA (Sabato ore 15)

GIOCANO PASALIC E DJIMSITI, FIDUCIA ANCORA A LAPADULA

Squalificati Gomez, Mancini, Masiello: Gasperini arretra Castagne dietro, mette Gosens a sinistra e inserisce Pasalic e Djimsiti. Nel Genoa Bessa favorito su Lazovic, Lapadula su Sanabria e Pandev.

CAGLIARI-LAZIO (Sabato ore 18)

CHANCE PER BIRSA, MILINKOVIC E STRAKOSHA OUT

Maran ha due dubbi: Srna favorito su Cacciatore, Joao Pedro favorito su Cerri. Dovrebbe invec e giocare Birsa. Nella Lazio gestione degli infortunati e degli acciaccati in vista della finale di Coppa Italia. Badelj fa riposare Leiva. Caicedo in vantaggio su Correa. In porta Proto: Strakosha non convocato.

FIORENTINA-MILAN (Sabato ore 20.30)

PEZZELLA KO, GATTUSO RILANCIA BAKAYOKO

Montella, oltre a Veretout squalificato, perde anche Pezzella. Possibile inserimento di Laurini a destra, con Milenkovic centrale. Mirallas favorito su Simeone. Nel Milan Borini titolare. Biglia non recupera, Bakayoko verso il ritorno da titolare.

TORINO-SASSUOLO (Domenica ore 12.30)

IAGO FALQUE IN PANCHINA, BOGA TITOLARE

Mazzarri recupera Iago Falque, che potrebbe giocare uno spezzone. Favorito su di lui Berenguer. Lukic in mezzo, Baselli al posto di Rincon. Nel Sassuolo Boga nel tridente, Demiral in vantaggio su Peluso.

FROSINONE-UDINESE (Domenica ore 15)

PINAMONTI CONFERMATO, RECUPERA TROOST-EKONG

Baroni conferma il tandem Ciano-Pinamonti. Sammarco sempre in regia. Nell'Udinese recupera Troost-Ekong dietro. Ballottaggio Samir-Nuytinck. Pussetto preferito a Okaka.

SAMPDORIA-EMPOLI (Domenica ore 15)

CAPRARI TITOLARE, SILVESTRE OK

Giampaolo schiera Caprari con Defrel e Quagliarella. Sala e Tonelli titolari dietro. Nell'Empoli ristabilito Silvestre, giá rientrato nello scorso turno. Poi solito 11.

SPAL-NAPOLI (Domenica ore 18)

KURTIC IN FORTE DUBBIO, INSIGNE CON MILIK

Semplici ha un solo dubbio, legato al recupero di Kurtic. Se non ce la fa, gioca Schiattarella. Floccari-Petagna confermatissimi. Nel Napoli Insigne fa coppia con Milik. Mertens si é allenato a parte ed é a rischio convocazione. Zielinski e non Younes a sinistra.

ROMA-JUVENTUS (Domenica ore 20.30)

DE ROSSI RIENTRA, DYBALA E BENTANCUR RECUPERATI, FEBBRE KEAN

Ranieri recupera Florenzi a destra e ritrova De Rossi in mezzo. Pellegrini favorito su Pastore. Nella Juventus recuperano Bentancur e Dybala, che partono dalla panchina. Possibile 4-4-2 con Spinazzola e Cuadrado esterni. Kean ha la febbre ed é in dubbio.

BOLOGNA-PARMA (Lunedí ore 19)

DENTRO EDERA E DZEMAILI, RIGONI E STULAC IN MEDIANA

Squalifiche determinanti nel derby emiliano-romagnolo: fuori Dijks, Sansone, Poli da una parte e Kucka, Barillà dall'altra. Giocano Dzemaili, Edera e rientra Soriano nel Bologna. Nel Parma Stulac e Rigoni in mediana, Siligardi con Gervinho.

INTER-CHIEVO (Lunedí ore 21)

OUT DE VRIJ, PELLISSIER TITOLARE

Nell'Inter, priva di Brozovic e D'Ambrosio squalificati, si ferma anche De Vrij. Dentro Miranda, Borja Valero, Cedric. Nel Chievo tandem Meggiorini-Pellissier. Sempre titolare il giovane Vignato.