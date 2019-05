Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

UDINESE-SPAL (Sabato ore 15)

LASAGNA CON OKAKA, ANCORA FLOCCARI-PETAGNA

Tudor conferma la coppia Lasagna-Okaka. Escluso Pussetto. Non recupera Fofana. Nella SPAL solito 11 con Valoti e Murgia mezz'ali. Davanti ancora Floccari e Petagna.

GENOA-CAGLIARI (Sabato ore 18)

LAPADULA NON SI TOCCA, IONITA DISPONIBILE

Prandelli é intenzionato a confermare Lapadula. Veloso ancora mezz'ala, chance per Gunter dietro. Nel Cagliari rientra Ionita, a cui é stata tolta una giornata di squalifica. Pisacane e Klavan formano la coppia centrale.

SASSUOLO-ROMA (Sabato ore 20.30)

OUT PELUSO E SENSI, KLUIVERT TITOLARE

Sensi verso il forfait, pronto Locatelli. Berardi recupera e gioca. Djuricic confermato come centravanti. Nella Roma dovrebbe esserci anche De Rossi. Potrebbe andare in panchina Zaniolo: favorito Kluivert.

CHIEVO-SAMPDORIA (Domenica ore 12.30)

PELLISSIER ALL'ULTIMA AL BENTEGODI, CAPRARI GIOCA

Pellissier titolare nella sua ultima partita al Bentegodi prima del ritiro. Vignato ancora dal 1'. Nella Samp possibile qualche cambio. Jankto e Ferrari giocano. Caprari trequartista.

EMPOLI-TORINO (Domenica ore 15)

SOLITO 11 TOSCANO, ANSALDI NON RECUPERA

Andreazzoli non cambia: stesso 11 che ha vinto a Genova. Torino senza Ansaldii: gioca Ola Aina, recuperato. Piú Berenguer di Iago Falque e Zaza come spalla di Belotti.

PARMA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

INGLESE OK, KUCKA VUOLE ESSERCI, VERETOUT PUÓ GIOCARE

Inglese, tornato al gol nell'ultimo turno, gioca titolare accanto a Gervinho. Kucka si é allenato a parte, ma proverá ad esserci. Gagliolo al posto di Bruno Alves, squalificato. Nella Fiorentina Veretout a disposizione (ridotta la squalifica). Mirallas preferito a Simeone. Pezzella al massimo in panchina.

MILAN-FROSINONE (Domenica ore 18)

BORINI NEL TRIDENTE, DIONISI SI CANDIDA

Gattuso sceglie ancora il tridente Suso-Piatek-Borini, con Calhanoglu mezz'ala. Abate a destra. Nel Frosinone possibile tridente Ciano-Dionisi-Pinamonti. Ancora in panchina Goldaniga.

JUVENTUS-ATALANTA (Domenica ore 20.30)

CHIELLINI KO, GIOCA BARZAGLI, GASPERINI NON FA TURNOVER

Nella Juventus assenti Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Perin. Dybala gioca, Mandzukic potrebbe anche partire titolare. Spinazzola in vantaggio su Alex Sandro. Nell'Atalanta l'11 migliore. Al posto di Palomino c'é Masiello.

NAPOLI-INTER (Domenica ore 20.30)

MERTENS RECUPERA, OUT POLITANO E DE VRIJ

In recupero Mertens, che dovrebbe affiancare Milik. Se non ce la fa, gioca Younes. Mario Rui preferito a Ghoulam, ok Albiol. Nell'Inter fuori causa De Vrij e Politano. Icardi ancora in vantaggio su Lautaro Martinez. Possibile chance per Candreva.

LAZIO-BOLOGNA (Lunedí ore 20.30)

ROMULO E PAROLO TITOLARI, TOLTA LA SQUALIFICA A DIJKS

Inzaghi non cambia troppo rispetto alla finale di Coppa vinta. Romulo a destra, Parolo in mezzo. Caicedo in coppia con Immobile. Nel Bologna Dijks puó giocare. Rientra Sansone. Palacio prima punta.