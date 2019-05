Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

FROSINONE-CHIEVO VERONA (Sabato ore 18)

DIONISI TITOLARE, PELLISSIER GIOCA

Marco Baroni non potrà contare su Gori, Chibsah, Paganini e Salamon. Giocano siano Dionisi che Ciano dal primo minuto. Chievo senza Stepinski, Barba, Schelotto e Rossettini. Davanti coppia Meggiorini-Pellissier.

BOLOGNA-NAPOLI (Sabato ore 20:30)

DESTRO TITOLARE, INSIGNE DOVREBBE GIOCARE

Nel Bologna conferma dell'11 che ha ottenuto la salvezza a Roma. Destro ancora dal 1'. Out Allan, Koulibaly, Chiriches e Ospina nel Napoli. Zielinski in mezzo e Insigne largo. Mertens e Milik davanti. Maksimovic dietro.

TORINO-LAZIO (Domenica ore 15)

ANSALDI A DISPOSIZIONE, OUT CORREA E CAICEDO

Mazzarri recupera Ansaldi, ma dovrebbe portarlo solo in panchina. Iago in coppia con Belotti. Nella Lazio tanti assenti e formazione d'emergenza. Milinkovic gioca, squalificato Correa, out Luis Alberto e Caicedo.

SAMPDORIA-JUVENTUS (Domenica ore 18)

CAPRARI CONFERMATO, PINSOGLIO E BENTANCUR TITOLARI

Giampaolo sceglie ancora il tridente Caprari-Quagliarella-Defrel. Tavares a sinistra. Nella Juventus in porta Pinsoglio, a destra De Sciglio, in mezzo Bentancur. Out Douglas Costa, Perin, Chiellini, Khedira, Cancelo, Mandzukic.

ATALANTA-SASSUOLO (Domenica ore 20:30)

GOSENS E CASTAGNE ESTERNI, DJURICIC PREFERITO A BABACAR

Gasperini sceglie l'Atalanta migliore. Al posto di Hateboer squalificato dentro Gosens, con Castagne a destra. Nel Sassuolo solito 11. Djuricic ancora preferito a Babacar.

CAGLIARI-UDINESE (Domenica ore 20:30)

IN DUBBIO CERRI E PAVOLETTI, RISPOLVERATO BADU

Maran deve valutare Cerri e Pavoletti, entrambi acciaccati e in dubbio. Pronto Despodov. Srna in vantaggio su Cacciatore. Udinese con il solito 11. In mezzo peró non c'é Sandro ma Badu. Okaka confermatissmo.

FIORENTINA-GENOA (Domenica ore 20:30)

PEZZELLA RIENTRA, SIMEONE GIOCA, PANDEV TITOLARE

Montella recupera Pezzella e schiera il tridente Muriel-Simeone-Chiesa. Nel Genoa Bessa e Veloso mezz’ali. Davanti Pandev con Lapadula.

INTER-EMPOLI (Domenica ore 20:30)

TORNA DE VRIJ, GIOCA ICARDI, KRUNIC NON CE LA FA

Spalletti ritrova De Vrij dietro e sceglie Icardi come prima punta. Vecino in mediana. Nell’Empoli Krunic non ce la fa: gioca Acquah. Caputo invece regolarmente in campo.

ROMA-PARMA (Domenica ore 20:30)

DE ROSSI E PELLEGRINI TITOLARI, GERVINHO OUT

De Rossi dal 1’ nella sua ultima in giallorosso. Con lui Pellegrini e Cristante. Ok Manolas. Dubbi sugli esterni, con Under e El Shaarawy favoriti. Nel Parma non recupera Gervinho ed è in forte dubbio Inglese. Ceravolo e Sprocati davanti.

SPAL-MILAN (Domenica ore 20:30)

Squadra titolare per Leonardo Semplici, che ha l’intera rosa a disposizione tranne gli infortunati Missiroli e Felipe. Schiattarella in regia, Floccari con Petagna. Conti in vantaggio su Abate. Poi il solito Milan, quello visto con il Frosinone.