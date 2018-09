Probabili formazioni della 3a giornata: Mario Rui recupera, Correa in ballottaggio

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento. A cura di Enrico Turcato.

FIORENTINA-UDINESE (domenica ore 18)

CONFERMA PER GERSON, BEHRAMI OK

Pioli, sempre senza Veretout, conferma Gerson mezz’ala con Fernandes regista. Eysseric in vantaggio su Pjaca davanti. Nell’Udinese Behrami perno centrale, ballottaggio tra Pussetto e Teodorczyk, a seconda della posizione di Lasagna. Risentimento muscolare per Barak.

ATALANTA-CAGLIARI (domenica ore 20.30)

TURNOVER GASPERINI, RIGONI GIOCA, IONITA E CASTRO RECUPERATI

Gasperini cambierà qualcosa nella sua Atalanta. Dopo l’eliminazione in Europa League potrebbero riposare Castagne, Gomez e Palomino. Sempre out Ilicic. Nel Cagliari Ionita e Castro ok: il secondo partirà però dalla panchina.

CHIEVO-EMPOLI (domenica ore 20.30)

BIRSA E GIACCHERINI ESTERNI, ANDREAZZOLI RITROVA MAIETTA

D’Anna si affida ancora al 4-3-3 con Barba dietro, Obi mezz’ala e il tridente Birsa-Stepinski-Giaccherini. Nell’Empoli ancora 4-3-1-2 con Maietta dietro e Acquah a centrocampo. La Gumina in vantaggio su Mraz.



LAZIO-FROSINONE (domenica ore 20.30)

CORREA INSIDIA LUIS ALBERTO, CAMPBELL È PRONTO

Inzaghi ha un paio di dubbi: Bastos o Wallace dietro, Correa o Luis Alberto davanti. Deciderà dopo la rifinitura. Nel Frosinone è pronto Joel Campbell: da vedere se sarà Ciano o Perica a fargli spazio. Dietro c’è Capuano.



SAMPDORIA-NAPOLI (domenica ore 20.30)

TONELLI E EKDAL TITOLARI, MARIO RUI RECUPERATO

Giampaolo cambia la Samp. Dietro Tonelli in coppia con Colley, in mezzo Ekdal in regia. Saponara se la gioca con Ramirez. Nel Napoli stesso 4-3-3 visto contro il Milan. Mertens inizia in panchina, Mario Rui recuperato.

SASSUOLO-GENOA (domenica ore 20.30)

DE ZERBI NON CAMBIA, BALLARDINI DÀ FIDUCIA A PIATEK-KOUAME

De Zerbi orientato a riconfermare quasi in toto il Sassuolo che ha ben figurato a Cagliari. Bourabia in ballottaggio con Sensi, Boateng prima punta, Ferrari con Magnani dietro. Il Genoa ancora con il 3-4-1-2: Pandev dietro a Kouame-Piatek.



TORINO-SPAL (domenica ore 20.30)

SORIANO E AINA DAL 1’, L'EX VALDIFIORI GIOCA

Mazzarri perde Ansaldi per un mese e mezzo. Gioca Ola Aina a sinistra. Iago Falque confermato con Belotti, Soriano mezz’ala. Nella SPAL solito 3-5-2. Valdifiori in regia.