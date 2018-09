Probabili formazioni della 4a giornata: fantacalcio, titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento. A cura di Enrico Turcato.

INTER-PARMA (Sabato ore 15)

VRSALJKO E ICARDI CONVOCATI, GERVINHO DAL 1'

Spalletti senza l'infortunato Lautaro Martinez. Icardi dovrebbe essere preferito a Keita, pronto a gara in corso. Vrsajko convocato, ma va in panchina. Asamoah ok, Gagliardini titolare. Nel Parma out Grassi, che non recupera. Gervinho dal 1' nel tridente.

NAPOLI-FIORENTINA (Sabato ore 18)

MILIK CONFERMATO, RIENTRA VERETOUT

Ancelotti non cambia filosofia. Milik centravanti con Insigne e Callejon ai suoi lati. Hamsik ancora in regia. Nella Fiorentina Eysseric favorito su Pjaca, mentre in mediana rientra Veretout dalla squalifica.

FROSINONE-SAMPDORIA (Sabato ore 20.30)

HALLFREDSSON OK, TONELLI ED EKDAL TITOLARI

Longo recupera Hallfredsson in regia. Maiello fa la mezz'ala, davanti Ciano con Perica (Daniel Ciofani, ristabilito, inizia in panchina). Nella Sampdoria Tonelli con Andersen dietro (Colley va in panchina), mentre Ekdal gioca titolare in mediana. Defrel-Quagliarella confermati, ko Saponara.

ROMA-CHIEVO VERONA (Domenica ore 12.30)

FLORENZI E DE ROSSI IN PANCHINA, PASTORE KO, CACCIATORE OK

Di Francesco cambia qualcosina nella sua Roma. Karsdorp preferito a Florenzi (non al meglio) sulla destra. Pastore ko: gioca Cristante trequartista. El Shaarawy in vantaggio sul recuperato Perotti. Nel Chievo Giaccherini con Birsa in appoggio a Stepinski. A destra rientra Cacciatore.

GENOA-BOLOGNA (Domenica ore 15)

BESSA SI CANDIDA, PALACIO NON RECUPERA, HELANDER KO

Ballardini perde Lisandro Lopez per 20 giorni: ancora Spolli al centro della difesa. Sandro, recuperato, si gioca una maglia con Hiljemark. Pandev e Bessa a supporto di Piatek. Nel Bologna Palacio non ce la fa. Davanti ancora Falcinelli e Santander. Helander fuori un mese: gioca Gonzalez.

JUVENTUS-SASSUOLO (Domenica ore 15)

BENATIA DAL 1', DYBALA ANCORA ESCLUSO, GIOCA CAN, CONFERMA PER BABACAR

Allegri potrebbe studiare qualche piccola variazione in vista dell'impegno di Champions a Valencia. Benatia centrale al posto di Chiellini, ad esempio. Douglas Costa e Dybala ancora verso la panchina. In mezzo Can preferito a Pjanic. Nel Sassuolo difesa a tre e duo Boateng-Berardi a ridosso di Babacar.

UDINESE-TORINO (Domenica ore 15)

BARAK ANCORA IN DUBBIO, BERENGUER A SINISTRA

Velazquez rischia di dover rinunciare ancora a Barak, allenatosi a parte anche ieri. Mandragora in regia. Nel Torino ancora 3-5-2 con Berenguer a sinistra (Ansaldi e Aina sono ko) e il duo Belotti-Falque davanti.

EMPOLI-LAZIO (Domenica ore 18)

PROVEDEL INSIDIA TERRACCIANO, MARUSIC E WALLACE OK

Andreazzoli intenzionato a dare ancora fiducia a La Gumina. A sinistra Pasqual, in mezzo ballottaggio Capezzi-Bennacer. In porta occhio a Provedel, provato al posto di Terracciano. Nella Lazio Wallace e Marusic favoriti su Bastos e Caceres. Parolo ok.

CAGLIARI-MILAN (Domenica ore 20.30)

JOAO PEDRO ARRUOLABILE, MA IN PANCHINA, LAXALT TITOLARE A SINISTRA

Maran non recupera Ceppitelli: dovrebbe esserci ancora Klavan a centro difesa. Bradaric in regia, Ionita trequartista con Joao Pedro, che ha terminato la squalifica, inizialmente in panchina. Nel Milan Laxalt per Rodriguez a sinistra, Bonaventura mezz'ala, Musacchio preferito a Caldara.

SPAL-ATALANTA (Lunedi ore 20.30)

VALDIFIORI REGISTA, TOLOI PROVA A RECUPERARE

Semplici conferma quasi in toto la sua SPAL. Viviani ko due settimane, Schiattarella non al meglio e cosí in regia dovrebbe giocare Valdifiori. L'ex Petagna in tandem con Antenucci. Nell'Atalanta l'unico dubbio riguarda Toloi: se non recupera, gioca Mancini. Ok Palomino. Davanti Pasalic, Gomez e Zapata.