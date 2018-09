Probabili formazioni della 7a giornata: Lautaro dal 1', ko Inglese, recuperato Iago Falque

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento. A cura di Enrico Turcato.

Roma-Lazio (Sabato ore 15)

TORNANO DZEKO E FLORENZI, OK MANOLAS, GIOCA MILINKOVIC-SAVIC

Di Francesco schiera un 4-2-3-1 con Florenzi a destra, Nzonzi e De Rossi in mezzo, Pastore trequartista dietro a Dzeko. Recuperato Manolas. Under ed El Shaarawy esterni. Nella Lazio 3-5-1-1 con i titolarissimi. Luis Alberto in vantaggio su Correa, Luiz Felipe su Caceres.

Juventus-Napoli (Sabato ore 18)

DYBALA O BERNARDESCHI? MILIK CON INSIGNE

Allegri ripropone Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Can e Mandzukic. Unico dubbio tra Dybala e Bernardeschi per completare il tridente. Nel Napoli 4-4-2 con Callejon esterno a destra e Zielinski a sinistra. Davanti Milik e Insigne. In porta Ospina.

Inter-Cagliari (Sabato ore 20.30)

POLITANO E GAGLIARDINI TITOLARI, GIOCA LAUTARO, OK PAVOLETTI

Spalletti potrebbe pensare alla Champions. In quest'ottica a riposo Asamoah, Vecino, Candreva e forse Perisic. Pronti Dalbert, Gagliardini, Politano e Keita. Lautaro dal 1': potrebbe riposare anche Nainggolan. Nel Cagliari da valutare Joao Pedro e Pavoletti, che sembrano entrambi recuperabili.

Bologna-Udinese (Domenica ore 12.30)

SANTADER DAL 1', TORNANO BEHRAMI E PUSSETTO

Inzaghi ripropone la coppia Santander-Falcinelli. Dijks a sinistra, Mattiello a destra. Nell'Udinese rientrano Behramii e Pussetto dall'inizio. Panchina per Barak.

Chievo-Torino (Domenica ore 15)

TOMOVIC KO, SORIANO E BASELLI DA VALUTARE

D'Anna perde Tomovic, uscito malconcio dal Ferraris. Al suo posto Bani. Davanti Giaccherini e Birsa a sostegno di Stepinski. Nel Torino in recupero Iago Falque, che dovrebbe essere convocato. Soriano, problemi nel riscaldamento, e Baselli, uscito zoppicante, sono in forte dubbio.

Fiorentina-Atalanta (Domenica ore 15)

PJACA E GERSON TITOLARI, KO MASIELLO

Pioli schiera dal 1' Gerson e Pjaca. Chiesa e Simeone non riposano. Nell'Atalanta tornano Castagne, Pasalic e Gosens. Masiello non ci sará, pronto Mancini.

Frosinone-Genoa (Domenica ore 15)

CAMPBELL IN BALLOTAGGIO CON CIANO, BALLARDINI NON CAMBIA

Longo ha dubbi solo in attacco. Ciano-Campbell e Ciofani-Perica i due ballottaggi. Nel Genoa non si cambia: 11 tipo, con Pandev a supporto di Kouame e Piatek. In porta ancora Radu.

Parma-Empoli (Domenica ore 18)

GERVINHO DAL 1', INGLESE KO, RIECCO ZAJC

Dopo il turno di riposo a Napoli, D'Aversa rilancia Gervinho nel tridente con Ceravolo (Inglese out per un problema muscolare) e Di Gaudio. In mezzo Deiola e non Rigoni. Nell'Empol torna dalla squalifica Zajc, arretra Krunic. Fiducia a La Gumina-Caputo.

Sassuolo-Milan (Domenica ore 20.30)

DE ZERBI CON IL TRIDENTE TITOLARE, HIGUAIN ANCORA IN FORSE

Dopo l'ampio turnover vincente contro la SPAL, De Zerbi torna all'antico. Dentro Lirola, Locatelli, Berardi, Boateng, Di Francesco. Nel Milan ancora in dubbio Higuain: pronto Cutrone dal 1' in caso di assenza dell'argentino.

Sampdoria-SPAL (Lunedì ore 20.30)

CAPRARI ANCORA OUT, RIENTRA CIONEK, KURTIC KO

Giampaolo non recupera Caprari e davanti non può far riposare nessuno. Barreto in vantaggio su Praet, Jankto su Linetty. Nella SPAL rientrano Cionek, Schiattarella e Costa. Ko Kurtic.