Problema al polpaccio per Chiellini: a rischio la tournée in Asia

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini rischia di saltare la turnée pre-stagionale in Asia a causa di un piccolo problema al polpaccio sinistro accusato in allenamento. Il neo tecnico Maurizio Sarri - secondo Sky - deciderà nelle prossime ore se portare il difensore dall'altra parte del mondo o se lasciarlo a Torino per recuperare. In dubbio anche le presenze di Aaron Ramsey e Duglas Costa: lo staff medico della Juve potrebbe riservare loro programmi specifici alla Continassa. Intanto domani è prevista la prima conferenza stampa di Matthijs de Ligt, alle 10, all'Allianz Stadium.

Oggi, i bianconeri sono scesi in campo per un unico allenamento, al mattino: come sempre attivazione, lavoro atletico ed esercizi di destrezza e coordinazione, palla e tattica nel menu del gruppo. Domani squadra in campo al mattino, e poi nel primo pomeriggio la partenza per l'Asia, dove la Ronaldo e compagni sono attesi dai primi tre impegni in campo della pre-season: domenica, contro il Tottenham, mercoledì contro l’Inter e venerdì contro il Team K-League.