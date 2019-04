Il Bologna regola un Chievo volitivo ma troppo fragile, con un netto 3-0. Gara tuttavia bloccata per 65'; poi, il cileno Pulgar realizza una doppietta su due rigori assegnati nel giro di 3'. Dijks, al suo primo gol in Serie A, mette quindi il punto esclamativo sul successo che permette ai felsinei di balzare al quartultimo posto scavalcando l'Empoli. Per la formazione di Di Carlo, invece, a 19 punti dalla zona salvezza a 7 turni dalla fine, la retrocessione aritmetica può arrivare già dal prossimo turno, in cui al "Bentegodi" arriverà il Napoli.

Orsolini, Dioussé - Bologna-Chievo - Serie A 2018/2019

La cronaca della partita

Il Bologna parte immediatamente aggressivo con lo scopo di chiudere immediatamente la pratica. L'atteggiamento sembra funzionare già al 9': imbucata di Soriano per Orsolini, abile a partire dalla destra e a lasciare sul posto Barba. Arrivato davanti a Sorrentino, l'ex Ascoli e Atalanta lo scavalca con un "cucchiaino", sventato sulla linea dall'estirada di De Paoli che manda sulla traversa e, di nuovo, sui piedi dello stesso Orsolini per il tap in a porta sguarnito. L'esultanza felsinea viene però cancellata 2' più tardi da Pairetto, che si consulta con la VAR e annulla per un fuorigioco ravvisato all'autore della rete al gol al momento del lacio di Soriano. Orsolini ci proverà ancora: al 15' con un sinistro dal limite parato in due tempi da Sorrentino e poi, un minuto più tardi, con un tiro incredibilmente alto a tu per tu col portiere, su servizio col tacco di Palacio, probabilmente in offside. Quindi, due chance per Palacio: al 24' l'ex Inter si invola sulla destra, entra in area e calcia rasoterra sulla pressione di Bani, trovando però la provvidenziale parata "alla Garella" di Sorrentino. L'estremo difensore clivense si ripeterà anche al 45', respingendo alto sopra la traversa un potente destro a giro dell'argentino. Nella ripresa, il Bologna alza ulteriormente la pressione ma è il Chievo ad avere un'occasione colossale al 63': tiro da fuori di Dioussé deviato in area sui piedi di Bani che, a tu per tu col portiere, invece di calciare in porta la passa a Skorupski. Due minuti dopo, il vantaggio dei padroni di casa: per sbloccare il match c'è bisogno di un calcio di rigore, assegnato al 65'. Soriano passa tra Barba e Andreolli, che fa schermo fallosamente sull'ex Villarreal. Dal dischetto, Pulgar calcia potente e all'angolino con Sorrentino che può solo sfiorare la sfera.

Pulgar - Bologna-Chievo - Serie A 2018/2019

Palla al centro e, ai felsinei, viene assegnato un altro penalty: Sansone se ne va in velocità entra in area e finisce a terra dopo un contatto prolungato con Bani, che un po' lo sgambetta e un po' gli mette una mano sulla spalla. Dagli undici metri, di nuovo Pulgar, che però questa volta spiazza il portiere avversario. Gara chiusa, specie dopo l'espulsione di Bani (per doppio giallo) giunta al 79' dopo un fallo su Palacio. All'89', infine, fa festa anche Dijks, che scambia con Sansone lungo la sinistra, entra in area piccola e fa passare il pallone tra il primo palo e Sorrentino. Finisce 3-0.

Bologna-Chievo, Serie A 2018-2019: l'esultanza di Mitchel Dijks, al suo primo gol in Serie A, dopo la realizzazione del 3-0

La statistica chiave

1 - Primo gol in Serie A per l'ala sinistra olandese Mitchell Dijks, arrivato la scorsa estate dell'Ajax.

Il migliore

Roberto SORIANO (Bologna): sua l'imbucata per Orsolini in occasione del gol annullato al 10', suo il rigore conquistato che apre la partita. Suoi innumerevoli suggerimenti per la fase offensiva. Serve aggiungere altro?

Il peggiore

Mattia BANI (Chievo): qualche dubbio, vero, sull'assegnazione del secondo rigore, in cui Sansone cade molto dopo un contatto prolungato con l'ex Pro Vercelli, il cui intervento è parso comunque improvvido. Sbaglia un'occasione colossale poco prima del primo rigore su Pulgar e rimedia un rosso a 11' dal 90'. Esattamente com'è stato contro il Sassuolo, una prova da dimenticare.

La dichiarazione

Domenico DI CARLO, tecnico del Chievo, ai microfoni di Sky Sport: "I due rigori? Dopo la partita contro il Sassuolo ho detto che non avrei più parlato di arbitri e VAR. Certo, un conto è giocare a calcio, un conto è vedere gente che si tuffa in area dopo un sacco di tempo dal contatto con l'avversario (riferito all'episodio Bani-Sansone, ndr)".

Il tabellino

BOLOGNA-CHIEVO 3-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (85' Gonzalez), Dijks (90' Calabresi); Dzemaili (92' Poli), Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Depaoli (75' Pucciarelli), Bani, Andreolli, Barba; Kiyine (69' Giaccherini), N. Rigoni, Dioussé; Vignato (80' Cesar), Stepinski, Léris. All.: Di Carlo.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 65' rig. e 68' rig. Pulgar (B), 89' Dijks (B).

Note - Recupero 2+3. Espulso: 79' Bani (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Andreolli, Léris, Lyanco, Depaoli, N. Rigoni, Dioussé, Stepinski.