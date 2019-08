Trattativa nell'aria da giorni e chiusa ufficialmente all'ora di pranzo di oggi. Il centrocampista cileno Erick Pulgar passa dal Bologna alla Fiorentina per una cifra intorno ai 12 milioni. Presentato da poco allo stadio "Artemio Franchi", il ds viola si è dichiarato orgoglioso dell'affare portato a termine con successo nonostante i forti interessamenti anche di West Ham, Siviglia e Milan. Pulgar, di fatto, va a prendere il posto lasciato libero da Jordan Veretout, passato alla Roma. Una stagione decisamente positiva, soprattutto nella seconda parte, l'ultima col club felsineo. Si può dire che Pulgar sia stato l'uomo della rinascita del Bologna, dall'arrivo in inverno di mister Sinisa Mihajlovic. Per il cileno, specialista nei calci piazzati, 28 presenze e 6 reti. Insomma, un vero colpaccio per la formazione di Vincenzo Montella. E Pulgar ha così commentato:

" Sono felice di far parte di questo nuovo progetto della Fiorentina. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Io e Badelj abbiamo caratteristiche simili e ho tanto da imparare da lui, voglio dare il mio contributo. Ho visitato Firenze con la mia famiglia nei mesi scorsi, è una città bellissima. Con la Fiorentina voglio arrivare più in alto possibile e pensare in grande: sono qui per dare equilibrio alla zona nevralgica. "