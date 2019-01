Quagliarella alla Batistuta, Koulibaly torna a San Siro: le 5 domande alla 21a giornata di Serie A

Luci su Sampdoria-Udinese: Quagliarella come Batistuta?

La partita della 21a giornata che potrebbe scrivere una pagina importante nella storia della Serie A è Sampdoria-Udinese. Il merito è di Fabio Quagliarella: l'attaccante blucerchiato, che il 31 gennaio compirà 36 anni, va a segno da 10 giornate consecutive in campionato ed è a un passo dal primato assoluto detenuto da Gabriel Omar Batistuta, che con la maglia della Fiorentina andò sempre a segno nei primi 11 turni del campionato 1994-95. La Samp spera di sfruttare lo stato di grazia del bomber di Castellammare di Stabia, che domenica scorsa ha rifilato una doppietta proprio ai viola, per rientrare di prepotenza nella corsa all'Europa. Il calendario, complici gli incroci tra le prime della classe, regala alla squadra di Giampaolo un turno favorevole, almeno sulla carta: ora sta a Quagliarella e compagni sfruttarlo al meglio.

La Lazio riuscirà a spezzare il tabù Juventus?

La Lazio è una delle poche squadre che negli ultimi due anni ha dato una delusione alla Juventus battendola nella finale di Supercoppa italiana nell'agosto 2017 ed espugnando lo Stadium la scorsa stagione. In campionato, però, i biancocelesti non riescono ad avere la meglio sui bianconeri all'Olimpico da ben 16 anni: l'ultimo successo risale infatti al lontano 6 dicembre 2003, un 2-0 firmato dalle reti di Corradi e Fiore (in panchina c'erano Roberto Mancini da una parte e Marcello Lippi dall'altra). Non solo: i biancocelesti non riescono a segnare un gol in casa alla Juve in Serie A esattamente da 5 anni, da quell'1-1 del 25 gennaio 2014 (rigore di Candreva). La corazzata di Allegri non è l'avversario ideale per spezzare un tabù, ma Simone Inzaghi ha dimostrato di saper tendere trappole al tecnico livornese.

Il gol di Stefano Fiore in Lazio-Juventus 2-0 del 6 dicembre 2003Getty Images

La corsa al 4° posto: quanti incroci pericolosi, cosa può cambiare?

La 20a giornata è un crocevia importante per la corsa al quarto posto, l'ultimo utile per accedere alla prossima Champions. Detto di Lazio-Juventus, il calendario propone anche Milan-Napoli e Atalanta-Roma. Senza nulla togliere al fascino di due grandi classiche del calcio italiano, la sfida più intrigante è quella tra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Di Francesco. Le due squadre hanno iniziato il 2019 nel migliore dei modi: la Roma ha battuto 3-2 il Torino all'Olimpico, l'Atalanta ha demolito il Frosinone rifilandogli un 5-0 allo Stirpe. Vincendo, i bergamaschi sorpasserebbero i capitolini in classifica e rafforzerebbero la propria candidatura europea. Un successo della Roma, al contrario, ridimensionerebbe le ambizioni Champions di Zapata e compagni. Insomma, la classica partita che fa da ago della bilancia.

L'esultanza dei giocatori dell'AtalantaGetty Images

Koulibaly torna a San Siro: il calcio italiano supererà l'ennesimo esame di maturità?

È passato un mese da quella notte infernale di Santo Stefano, una delle pagine più buie nella storia recente del calcio italiano. Gli scontri fuori da San Siro che avevano causato la morte di Daniele Belardinelli, i buu razzisti a Koulibaly, il finale concitato di Inter-Napoli e l'espulsione del difensore senegalese per l'applauso ironico rivolto a Mazzoleni avevano contraddistinto in maniera drammatica il primo Boxing Day di Serie A. Un mese dopo Koulibaly torna al Meazza con il suo Napoli, stavolta per affrontare il Milan. Un esame di maturità, l'ennesimo, per il nostro calcio sia dentro che fuori dallo stadio.

L'Inter a Torino contro l'ex Mazzarri: Spalletti riuscirà a cambiare marcia in trasferta?

Trasferta delicata per l'Inter, di scena al Grande Torino contro i granata dell'ex Mazzarri. Reduce dal deludente 0-0 di sabato scorso a San Siro contro il Sassuolo, i nerazzurri di Spalletti hanno bisogno di trovare un cambio di marcia lontano da casa, dove hanno vinto solo una delle ultime 6 partite (1-0 a Empoli prima della sosta) e solo in un'occasione hanno segnato più di un gol (2-2 all'Olimpico contro la Roma lo scorso 2 dicembre). La scorsa stagione su questo campo l'Inter perse 1-0, punita da un gol di un altro ex (Ljajic). Le motivazioni a Icardi e compagni non mancano di certo, anche perché un passo falso comprometterebbe forse definitivamente le chance di raggiungere il secondo posto e, al contrario, costringerebbe i nerazzurri a guardarsi alle spalle.

GLI ALTRI MATCH DELLA GIORNATA