Si torna dalla pausa per le Nazionali e il Milan avrà subito uno scontro molto ostico, la trasferta di Genova con la Samp. La squadra di Gattuso dovrà vincere per dimenticare il derby perso e continuare il ritmo Champions, dall'altra parte i doriani sono ancora in corsa per l'Europa League ma la concorrenza è incredibile. A Marassi si sfideranno, inoltre, due dei migliori bomber del nostro campionato (insieme a Cristiano Ronaldo). Bomber Quagliarella che è in testa alla classifica marcatori e Krzysztof Piatek che non vuole rovinare la sua media realizzativa. Dai loro piedi si potrà decidere questa sfida, ma soprattutto il finale di stagione per entrambe le squadre. Chi sarà l'attaccante decisivo della 29a giornata?

Quagliarella vs Piatek, chi vince? Dai loro gol dipende l'Europa di Samp e Milan

21 gol Quagliarella, 19 Piatek. Insieme a Cristiano Ronaldo, sono i due migliori realizzatori del campionato e dalle loro giocate passerà anche il destino di Sampdoria e Milan. L'anticipo del sabato sarà anche, e soprattutto, un crocevia importante per l'Europa. Il Milan vuole vincere per assicurarsi il 4° posto (ed eventualmente guadagnare sulla Roma che gioca col Napoli), mentre la Samp è in piena rincorsa Europa League. Il derby ha però rovinato la media del polacco, sempre andato a segno con la nuova maglia quando partito titolare (eccetto Milan-Sassuolo dove è stato assegnata l'autorete). 6 gol da Roma-Milan fino al derby, 8 se consideriamo la Coppa Italia che fanno di Piatek il primo vero numero 9 del Milan da tanto tempo a questa parte. Una media gol impressionante in questo prime gare con la maglia rossonera, addirittura superiore ai vari van Basten, Weah, Bierhoff o Gullit al loro inizio al Milan. Per Quagliarella, invece, non è una sorpresa vederlo nei piani alti della classfica marcatori, ma quest'anno sta dando il meglio di sé, avendo addirittura trovato un posto nella Nazionale di Mancini grazie alle sue grandi prestazioni con la Sampdoria. Uno, Quagliarella, più fantasista dell'altro, con delle invenzioni scellerate che si tramutono in gol. L'altro, Piatek, più cinico, che bada al sodo e che parte per allungare le squadre avversarie. garantendo profondità e spazi ai propri compagni. Quagliarella e Piatek, a voi.

Quagliarella e Piatek ai raggi X

Statistiche* Fabio Quagliarella Krzysztof Piatek** Gol 21 19 Tiri nello specchio 42 41 % realizzativa 27 25 Gol su rigore 6 2 Di destro 14 14 Di sinistro 3 3 Di testa 4 2 Gol dentro l'area 20 18 Gol fuori area 1 1

*in Serie A 2018-2019

**con le maglie di Genoa e Milan

Quagliarella e Piatek, tornati grandi dall'esperienza in Nazionale

Sia Quagliarella che Piatek tornano dalla Nazionale con un sorriso. Quagliarella ha indossato nuovamente la maglia della Nazionale azzurra a quasi 9 anni dall'ultima volta, con l'ingresso in campo contro la Finlandia. Niente gol, ma subito due occasioni e la standing ovation della Dacia Arena per lui. A Parma il tripudio, con la doppietta al Liechtenstein, il record di giocatore più 'anziano' ad aver segnato in Nazionale e la standing ovation del Tardini. Lo stesso per Piatek che ha trovato il gol vittoria per la sua Polonia contro l'Austria e ha scalzato Milik dai gradi di titolare nella partita successiva. Insomma, un successo per entrambi che vedono ora la Nazionale come un punto fermo (lo speriamo tanto per Quagliarella).

Medie gol di Quagliarella e Piatek

Gol/media* Fabio Quagliarella Krzysztof Piatek Gol club 21 reti 27 reti Media gol 115 minuti 93 minuti Gol Nazionale 2 reti 2 reti Media gol 41 minuti 135 minuti

*considerando tutte le competizioni

L'esultanza di Fabio Quagliarella, che non segnava in Nazionale da quasi nove anniEurosport

I record di Quagliarella e Piatek

Dicevamo i numeri di Quagliarella e Piatek. 21 per l'attaccante della Sampdoria in Serie A, che ha una media realizzativa di un gol ogni 115 minuti, ma il classe '83 - a questo punto - ambisce a ben altro e cioè vincere la classifica marcatori della stagione 2018-2019. Sarebbe un titolo a dir poco prestigioso, proprio perché è l'anno dello sbarco di Cristiano Ronaldo in Serie A... E poi sono anni che un giocatore della Samp non vince una classifica marcatori: l'ultimo Gianluca Vialli con i 19 gol dello Scudetto 1990-1991. Ci andarono vicini Enrico Chiesa (22 gol a -2 da Protti e Signori) nel '96 e Vincenzo Montella (22 gol a -2 da Filippo Inzaghi) nel '97. Il dato diventa ancora più importante se consideriamo che solo due giocatori nella storia della Samp hanno vinto una classifica marcatori: oltre a Vialli c'è Sergio Brighenti con 27 gol nel '61. Intanto un primo record l'ha portato a casa, quello delle 11 partite consecutive in gol in Serie A, eguagliando quello di Gabriel Omar Batistuta della stagione 1994-1995 (con la Fiorentina alle prime 11 giornate).

Piatek ha segnato al debutto da titolare con la maglia del Milan nella gara di Coppa Italia contro il NapoliGetty Images

Anche per il Milan sarebbe una novità vincere una classifica marcatori, l'ultima è datata 2011-2012 con i 28 gol di Zlatan Ibrahimovic che non furono comunque sufficienti per vincere lo Scudetto, andato alla Juventus di Conte. Piatek mira a due record: dovesse vincere il titolo, sarebbe il primo straniero a vincere la classifica marcatori della Serie A alla prima stagione in Italia. L'ultimo fu proprio un giocatore del Milan, Andriy Shevchenkocon i suoi 24 gol della stagione 1999-2000. Non solo, il polacco potrebbe mettere le mani anche sulla classifica marcatori della Coppa Italia, con un'incredibile doppietta. Solo in 5 ci sono riusciti: Giuseppe Meazza ('37-'38), Luigi Riva ('68-'69), Diego Armando Maradona ('87-'88), Roberto Boninsegna ('71-'72) e Giuseppe Signori ('92-'93).

Video - Milan, Piatek sceglie la 19 ed evita la 9: la maglia maledetta resta un tabù dal dopo Inzaghi 01:02

L'ultima sfida: 1-1 tra Genoa e Samp, a segno Quaglia e Piatek

Piatek e Quagliarella si sono già affrontati in questo campionato, ed è finita in parità, in tutti i sensi. Era il derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria del 25 novembre finito 1-1. Apre Quagliarella con un colpo di testa su assist di Gaston Ramirez, pareggia Piatek su rigore da lui stesso procurato. I due sono i migliori delle rispettive squadre, perché Piatek avrà altre occasionissime con il polacco a mettere paura la difesa blucerchiata, mentre Quagliarella è l'ultimo ad arrendersi e l'ultimo a provarci nel finale per vincere il derby. A Marassi finì 1-1, questa volta? Beh questa sarà decisiva. Tra Europa e classifica marcatori...