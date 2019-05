"Quando giocavo io nel Milan c'era il rispetto delle regole, adesso è diverso e si fa più fatica. Un allenatore deve trovare ragazzi disposti a fare sacrifici e spesso capita che i giocatori pensino al proprio orticello". Fa un certo effetto rileggere queste parole pronunciate solo una decina di giorni fa da Gennaro Gattuso all'indomani della sconfitta per 2-0 contro il Torino dello scorso 28 aprile. Una dichiarazione che, alla luce del caso Bakayoko deflagrato in tutta la sua evidenza durante Milan-Bologna, non può che definirsi profetica. Gattuso da tecnico ha dimostrato di avere pregi e difetti. Forse non sempre legge in modo corretto le partite, di sicuro legge tra le pieghe dello spogliatoio e capisce quando l'aria di Milanello non è delle migliori.

Gennaro Gattuso e Tiemoué BakayokoLaPresse

Il punto più basso di Bakayoko

Non è solo il Bologna ad avere perso a San Siro. Anzi, la squadra di Mihajlovic è uscita dal campo a testa alta dopo avere disputato una partita coraggiosa. Chi ha perso davvero - senza nemmeno scendere in campo - è Tiemoué Bakayoko. Punto di forza del centrocampo dopo un avvio di stagione balbettante, il 24enne francese ex Monaco ha toccato contro gli emiliani il punto più basso della sua avventura rossonera. Pochi secondi per chiudere, nel modo peggiore possibile, la sua esperienza milanista: litigare con il proprio tecnico, mandarlo a quel paese davanti alle telecamere con un labiale inequivocabile non può essere giustificato in alcun modo. In una manciata di secondi Bakayoko ha mancato di rispetto a se stesso, al club, all'allenatore, ai compagni di squadra e ai tifosi che - rarissimo caso degli ultimi anni - gli avevano persino dedicato un coro personalizzato.

Quando Baresi e Van Basten...

Altri tempi, diceva Gattuso. Un altro Milan. E il destino vuole che il caso Bakayoko sia esploso proprio alla vigilia del 59esimo compleanno di Franco Baresi, eletto dai tifosi rossoneri il milanista del secolo. E allora è giusto ricordare un episodio, magari passato inosservato ai più, che spiega chi era il leggendario capitano e numero 6 del Milan. E che fa capire l'abisso che separa la Storia di quegli anni da quella odierna. Bisogna tornare indietro di 29 anni, precisamente a domenica 22 aprile 1990. Al Bentegodi di Verona si gioca la penultima giornata di campionato: il Milan - appaiato in testa alla classifica con il Napoli di scena a Bologna - vive un pomeriggio da incubo. L'arbitro Rosario Lo Bello espelle Arrigo Sacchi e 3 giocatori del Milan, tra questi anche Van Basten. L'olandese perde la testa, si toglie la maglia e la getta a terra. Baresi non perde tempo. Sembra dirigersi verso Lo Bello per protestare, ma immediatamente cambia direzione e rivolge a Van Basten uno sguardo inceneritore: "La maglia del Milan non si butta per terra, mai", sembra dire. Basta lo sguardo, evidentemente. Perché Van Basten - non proprio l'ultimo arrivato - torna sui propri passi, raccoglie la sua numero 9 e lascia il campo in canottiera bianca in una delle immagini simbolo di quello scudetto del '90 volato all'ombra del Vesuvio.

Franco Baresi con la Coppa dei Campioni vinta dal Milan nel 1990Getty Images

Un futuro segnato: a fine anno sarà addio

Le strade del Milan e di Bakayoko sembra inevitabilmente destinate a separarsi alla fine della stagione. Non è escluso che tra Gattuso e il giocatore possa esserci un incontro chiarificatore, non è escluso nemmeno che il centrocampista possa tornare in campo complice qualche assenza di troppo tra infortuni e squalifiche. Quello che al momento si può escludere è che l'escalation delle ultime settimane (dall'esposizione a mo' di trofeo della maglia di Acerbi al ritardo all'allenamento della scorsa settimana) non abbia conseguenze. Difficile, se non impossibile, ipotizzare che - dopo quanto accaduto - i rossoneri decidano di investire 35 milioni di euro per riscattarlo.