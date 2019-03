Quanto vale Federico Chiesa? Il futuro del giovane italiano più promettente

E’ l’uomo oggetto di tutte le attenzioni di questi giorni. Vuoi perché la sua presenza in nazionale non è ancora certa a causa di un infortunio, vuoi per quell’inevitabile ormai scatenarsi del mercato che ossessivamente ricorre ogni qualvolta si smetta di giocare. E’ bastato un attimo, un amen davvero, per anticipare uno di quei tormentoni estivi che sarà: il futuro di Federico Chiesa.

L’esterno offensivo della Fiorentina è oggetto del desiderio davvero di tante. Non è un mistero che la Juventus gli abbia messo gli occhi addosso, così come non lo è la stima – e gli apprezzamenti pubblici – che nutre Aurelio De Laurentiis nei suoi confronti. E poi c’è la nuova Inter di Beppe Marotta, che a Firenze ha buoni rapporti, soprattutto con Pantaleo Corvino.

Un tris importante già solo sul mercato interno. Figuriamoci se si prende in considerazione l’estero, anche se papà Enrico, che di Federico è anche agente, preferirebbe restare dentro i confini nazionali.

Che giocatore è Federico Chiesa: posizione, numeri e statistiche

A 21 anni Federico Chiesa ha sfondato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Fiorentina, che in una gerontocrazia come il campionato italiano è di per sé già una notizia. Ma non solo. Chiesa infatti ha disputato più partite con la maglia della Nazionale maggiore rispetto a quelle con l’Under, che fa di lui un caso italico più unico che raro (almeno in questo periodo storico). In questa stagione inoltre ha già segnato, tra campionato e coppe, più reti di quante ne avesse fatte nelle due precedenti – 12 – e alla voce assist può vantare un onorevolissimo ‘8’, così come spesso sa essere il voto in pagella. Un’esplosione, dopo un inizio di stagione più a rilento, arrivata nelle ultime settimane e culminata forse nell’iconica partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma, quando nel 7-1 Chiesa piazzò la tripletta e più in generale andò in rete in 7 volte in 4 partite consecutive, rilanciando il suo nome dopo un po’ di torpore invernale.

STAGIONE PRESENZE COMPLESSIVE RENDIMENTO 2016/17 34 4 gol e 3 assist 2017/18 38 6 gol e 9 assist 2018/19 31 12 gol e 8 assist

*Nella tabella le 3 stagioni da professionista di Federico Chiesa. Dati Trasnfermarkt su tutte le competizioni ufficiali: campionato, coppa, coppe europee (stagione in corso dati fermi al 21/03/2018).

E questo nonostante del ruolo di Chiesa si sia ancora “capito poco”. Il virgolettato è certamente d’obbligo: Federico Chiesa è un esterno offensivo. La sua capacità aerobica però l’ha portato lungo tutto l’arco della stagione a mostrare una generosità per certi versi fin troppo ossessiva. Non è una rarità vedere Chiesa in lunghissime fasi di ripiegamento, per un giocatore che gli inglesi definirebbero ‘box to box’... con la piccola differenza non considerata nei metri della fascia.

Un calcio, quello giocato da Chiesa, fatto di accelerazioni, di strappi, di dribbling, di conclusioni ma anche di ripiegamenti. C’è, inevitabilmente, tantissima corsa. Che spesso ha portato il ragazzo a perdere un po’ di lucidità in zona porta. E da qui sorge la domanda: non sarebbe forse più opportuno dare ‘un po’ meno’?

Già perché i dati OPTA sono impietosi a questo riguardo: Federico Chiesa è uno dei giocatori della Serie A che prova più conclusioni insieme a Cristiano Ronaldo. Certo, però, che i termini di conversione non sono poi esattamente gli stessi del portoghese. Spesso lo si vede calciare ‘sfinito’ verso la porta, specialmente in quei finali di partita dove anche il suo atletismo straordinario viene a meno.

Pioli, Chiesa - Fiorentina-Roma - Coppa Italia 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Insomma, l’enorme generosità richiestagli da Pioli – e probabilmente intrinseca per natura – andrebbe forse leggermente disciplinata, per ottenere di più dal punto di vista offensivo: dove giocatori con la sua capacità di strappo ce ne sono pochi; mentre generosi interditori per le coperture ne si possono trovare.

Quanto costa Federico Chiesa?

Due delle domande che ci troveremo più volte di fronte nei prossimi mesi. In scadenza nel giugno del 2022 e con uno stipendio ritoccato a 1.7 milioni nel 2017, l’ingaggio di Chiesa al momento è di fatto sottomercato. Ragione per cui la stessa Fiorentina sta provando a proporre un rinnovo contrattuale da 3 milioni a stagione (più bonus) fino al 2024, ma che probabilmente è una cifra ancora bassa per ciò che potrebbe raccogliere Chiesa. Specialmente se si mettesse di mezzo la Juventus.

Radiomercato racconta infatti di possibilità di ingaggio fino ai 4,5 milioni: un terzo in più di quello che offrirebbe la Fiorentina. Certo, di mezzo, ci sarebbe anche il costo del cartellino. Punto chiave delle eventuali trattative nella prossima estate.

Federico Chiesa esulta, Chievo-Fiorentina, LaPresseLaPresse

Quanto costa davvero Federico Chiesa non è ancora dato capirlo. Il portale di riferimento Transfermarkt considera il suo valore 50 milioni di euro; ma certo è che a quella cifra la Fiorentina non venderà. Da questo punto di vista, sempre Radiomercato, sostiene che la Viola consideri il suo valore addirittura il doppio. La verità probabilmente sta nel mezzo: per una cifra intorno ai 70 milioni, Federico Chiesa si accaserebbe altrove.

Quale scelta per il futuro?

Ma sarebbe davvero la scelta giusta? A 21 anni e nella stagione che porterà all’Europeo, Chiesa e l’entourage dovrebbero soprattutto valutare il progetto tecnico, specie se decideranno di accasarsi all’estero (opzione al momento, come già sottolineato, meno probabile). La continuità di presenze – come è stato in questa stagione – sarà la chiave di crescita di un giocatore ancora non del tutto formato sul piano della gestione delle forze, così come su quello della posizione tattica. Evitare di finire come parte integrante di una rosa, ma anzi essere centro di un progetto, dovrebbe essere la discriminante. Ecco perché in questo momento meno la Juventus, e più Inter o Napoli, potrebbero sulla carta essere una destinazione più allettante per Federico Chiesa. Così come rimanere a Firenze ancora almeno per una stagione, prima di mostrarsi con più continuità agli occhi di tutti durante Euro 2020 e magari poter strappare ancor di più migliori condizioni economiche.

Certo è che anche dal punto della gestione tecnica l’incrocio col futuro potrebbe essere fondamentale. Per generosità, sarebbe certamente un profilo perfetto per un allenatore come Antonio Conte. Per la qualità generale delle sue giocate, potrebbe rilevarsi una figura perfetta anche per un allenatore ‘di sistema’ come Maurizio Sarri.

Vedremo dove, come e con chi proseguirà la sua carriera. Nel frattempo se ne continuerà a parlare ancora e ancora. La telenovela è appena iniziata. E sintonizzati davanti ci sono già tutti.