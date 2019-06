Rabiot-Juventus, affare quasi fatto: contratto da 5 anni per 7 milioni netti a stagione

La Juventus prepara un altro grande colpo a parametro zero per il centrocampo. Dopo l'ingaggio dell'ormai ex Arsenal Aaron Ramsey, i bianconeri - secondo quanto riportano numerosi fonti sia francesi che spagnole - sarebbe a un passo dal mettere sotto contratto Adrien Rabiot, in scadenza (e in rottura da diversi mesi) col PSG.

Il forte centrocampista classe 1995, rappresentato dalla madre Veronique, è pronto a firmare un ingaggio da 7 milioni netti a stagione sino al 2024. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità dell'affare.