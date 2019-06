Adrien Rabiot si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Manca solo il "Sì" del centrocampista, che a fine mese si svicolerà dal PSG, che l'ha messo fuori rosa a metà della stagione da poco passata agli annali. Quando si tratta di lui, tuttavia, non si può dare alcunché per scontato. Nel 2014 tutto sembrava pronto per il suo approdo alla Roma di Walter Sabatini e Rudi Garcia e invece...

Adrian Rabiot und Paul Pogba wecken das Interesse von JuveGetty Images

Quei due "caratterini": suo e della madre-agente Veronique

E invece la madre-agente Veronique si è rivelata una presenza ingombrante: ha litigato un po' in tutti gli ambienti che il figlio ha frequentato, dall'esperienza giovanile al Manchester City alla prima col PSG, dopo che la dirigenza parigina si rifiutò di pagarle la trasferta al seguito del figlio in occasione del ritiro invernale in Qatar. Durante il prestito col Tolosa, Veronique ebbe a che ridire con l'allenatore Alain Casanova perché pretendeva di seguire gli allenamenti di Adrien a bordo campo. Infine, la nuova lite col PSG, che lo ha accantonato a metà anno dopo che il centrocampista si rifiutò di firmare il rinnovo, rimarcando le sirene del Barcellona. Mezzala con una grande considerazione di sè, finì per avere problemi anche con il ct Didier Deschamps nella nazionale francese.

Veronique RabiotGetty Images

Mezzala che l'ambiente Juve rivolterà come un calzino?

Rabiot, dal 1° luglio 2019, dovrebbe essere un giocatore della Juventus. La Vecchia Signora ha storicamente dimostrato di saper gestire anche le situazioni più delicate ma questo nuovo acquisto per il team di Maurizio Sarri sarà fruttuoso o si rivelerà più che altro una grana? Il classe 1995 è dotato di corsa, dribbling e grande visione di gioco. Tuttavia, negli ultimi mesi, ha giocato solamente con la formazione giovanile del PSG. E' già un giocatore, in qualche modo, da rivoltare come un calzino?

Adrien Rabiot avec le PSG à l'entraînement, 2019Getty Images