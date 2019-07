Rabiot: "La Juventus è un gradino sopra il PSG, parlare con Buffon mi ha spinto a venire qui"

Dopo le visite mediche è tempo di presentazioni per Adrien Rabiot, il nuovo rinforzo del centrocampo della Juventus arrivato a parametro zero dal PSG dopo un corteggiamento durato diverse stagioni. Quest’estate però era arrivato il momento di cambiare aria e per questo Rabiot ha scelto di fare un salto di qualità scegliendo di legarsi alla Vecchia Signora, che è così riuscita a mettere sotto contratto un giocatore che inseguiva da tanto tempo.

Il momento giusto per scegliere la Juventus

" Con la Juventus ci sono stati molti contatti anche in passato ma era un altro periodo della mia vita. Oggi era arrivato il momento giusto per me per venire qui e quindi eccomi qui. Arrivo qui dopo sette anni in Ligue 1 con la voglia e la determinazione di vincere che mi ha accompagnato nella mia esperienza francese. "

La Juventus è un gradino sopra al PSG

" Sicuramente sbarco in un grande club, molto prestigioso, che ha sicuramente una grande esperienza a livello europeo anche se ha avuto qualche complicazione negli ultimi anni. Arriva spesso in fondo in Champions, quindi per come la vedo io sicuramente è un gradino sopra il PSG, questo mi ha ispirato molto. Anche la presenza di Ronaldo ha avuto un suo peso, ho giocato con grandi campioni e grandi fuoriclasse, che mi hanno aiutato ad alzare il livello del mio lavoro. Ronaldo è un grandissimo campione e qui ci sono anche altri grandi campioni ed è chiaro che questo ha avuto un peso, perché sapevo che si tratta di un grande club e che lo spogliatoio è un ambiente positivo. "

I consigli di Buffon...

" Nella stagione passata ho parlato molto con Buffon, mi ha dato tantissimi consigli e mi ha parlato molto della Juve ovviamente, perché conosce benissimo la squadra e il club e secondo me era la persona migliore con cui parlarne. La sua opinione ha contato tantissimo per me, Gigi è una persona con cui ho passato una stagione non solo come compagno, ma con cui ho avuto molti scambi anche a livello personale. Sicuramente ha avuto un ruolo. Mi ha detto un sacco di cose interessanti, soprattutto che se volevo andare oltre nelle mia carriera e fare uno scatto in avanti sicuramente una stagione o due alla Juventus era il modo migliore per farlo, perché avevano un valore più grande che in un altro club. Ho apprezzato molto questo consiglio e lo ascolto tanto. "