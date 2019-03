Radovanovic: "Dopo la guerra, nella vita non ti spaventa più niente"

Ivan Radovanovic non teme i fischi e gli insulti, perché non sono niente in confronto a quello che ha passato durante l'infanzia in Serbia, quando invece che critiche piovevano bombe durante i raid notturni dell'Alleanza Atlantica.

" Voi capite cosa voglia dire? Se hai vissuto certe esperienze, e sei sopravvissuto, nella vita poi non ti spaventa più nulla, né di sbagliare un passaggio, né di fallire un tiro in porta. "

Ivan Radovanovic nel 1999 aveva 11 anni quando si consumava il conflitto del Kosovo. Usciva in strada a correre non per festeggiare la fine della scuola, perchè non ci andava in quel periodo, ma per essere ancora vivo dopo gli attacchi aerei.

Correva Radovanovic dietro un pallone per le strade di Obrenovac, cittadina serba vicino Belgrado, dove sognava di fare il calciatore, come lo era stato il papà che lo portava al parco a tirare calci al muro e le premiava con un paio di scarpe nuove.

Nel 2008 arriva in Italia per giocare con la primavera dalla Atalanta, milita poi in B con il Pisa e nella massima serie con Bologna, Novara e ancora con il club bergamasco prima di arrivare al Chievo, che diventa la sua casa per cinque anni e mezzo finché non cede al corteggiamento del Genoa con cui ha esordito quest’anno.

Con la squadra rossoblù Radovanovic segna l’unica sconfitta stagionale della capolista bianconera:

" Siamo stati i primi a farlo in questa stagione e farò il tifo affinché non ne perda altre da qui alla fine. "

Il Turco, come era stato soprannominato per la carnagione e la barba lunga scura, non pensa più alla nazionale, ma a concentrarsi sul suo nuovo team, fatto di tanti giovani di talento e coraggio, proprio come lo è stato lui sotto il cielo che esplodeva sopra i Balcani.