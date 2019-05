Raiola squalificato dalla FIGC: 3 mesi di stop, 2 mesi anche al cugino Vincenzo

Il calciomercato comincerà a breve e la sessione estiva, almeno all’inizio, perde uno dei suoi sicuri protagonisti: Mino Raiola. Uno degli agenti più famosi e importanti del pianeta è stato squalificato dalla FIGC per un periodo di tre mesi a causa del ‘caso Scamacca’, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Tre mesi di stop, dal 9 maggio al 9 agosto per un periodo di 3 mesi. Il che vuol dire che non potrà essere sottoscritto nessun contratto da depositare in Federazione con la sua firma. 2 mesi di stop anche per il cugino Vincenzo, anche lui procuratore e socio della Three Sports Business Ltd, società con sede a Montecarlo che gestisce la procura di molti giocatori.

" La Commissione Procuratori Sportivi, ogni altra eccezione, deduzione e difesa rigettata, condanna i Sig.ri Carmine Raiola e Sig. Vincenzo Raiola, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti delle società da essi rappresentate (e nello specifico, quanto al Sig. Carmine Raiola, della società Three Sports Business Ltd., 40 Villa Fairhomme, Sir. Augustus Bartolo Street, Tà Xbiex Malta; quanto al Sig. Vincenzo Raiola, della società Viesse Sport Limited, 10 Maccurtain Hill, Clonakilty, Cork, Ireland), alla sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività di procuratore sportivo nella misura, rispettivamente: quanto al Sig. Carmine Raiola, di mesi 3; quanto al Sig. Vincenzo Raiola, di mesi 2. [Comunicato della FIGC] "

Il legale dei due procuratori, Massimo Diana, chiederà ora il rito accelerato per conoscere le reali motivazioni della squalifica e chiedere la sospensione della pena.