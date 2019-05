Ranieri: "De Rossi è importante e io l'avrei voluto, era consigliabile un altro comportamento"

" Per una figura così importante come il capitano della Roma una considerazione più attenta avrebbe consigliato un altro comportamento. "

Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri a proposito dell'addio di Daniele De Rossi a fine stagione. "In ogni società di calcio ci sono dei ricambi, solo che a Daniele essendo una persona storica e il capitano forse andava detto in un'altra maniera - ha aggiunto in conferenza stampa in vista del match con il Sassuolo - Invece non è stato così, però è la legge del calcio".

Ovviamente, se a Ranieri fosse stata affidata la squadra anche la prossima stagione, forse le cose con De Rossi sarebbero andate diversamente:

" Se mi fosse stato chiesto avrei risposto che l'avrei voluto, perché so che giocatore è, che uomo è, che capitano è. L'ho visto motivato e determinato, anche se ci devo ancora parlare - ha aggiunto in conferenza stampa a due giorni dal match con il Sassuolo - Immagino che non dormirà la notte, ma è normale per chi ha dato tutto. Una notizia del genere ti 'sconquassa'. Se sarà in campo sabato? Parlerò con lui, vedremo "

Per l'ultima partita del capitano, Ranieri spera che non ci siano problemi.