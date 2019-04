Ranieri: "Dzeko? Sono certo che tornerà al gol"

L'Udinese è "l'avversario più difficile in questo momento. Una squadra caparbia, che si chiude e riparte in contropiede. Sono molto preoccupato, dobbiamo essere lucidi, intelligenti, e pazienti ed evitare di farci prendere contropiede". Così Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro l'Udinese. "Chiedo aiuto al pubblico, ci deve stare vicino e capire che sarà una partita fondamentale, perchè siamo in lotta per la Champions e noi ci vogliamo essere. Abbiamo bisogno di loro", aggiunge. Se con la vittoria contro la Samp è scattato qualcosa nella testa della squadra. "Credo sia ancora troppo presto per dirlo, ci vogliono altre prove. E' logico che la prestazione ha dato più fiducia a tutti ma dobbiamo continuare su questa strada", dichiara Ranieri.

Per quanto riguarda la formazione, Ranieri esclude la possibilità di schierare ancora insieme Schick e Dzeko. "A me piace giocare con due attaccanti là davanti ma credo che l'Udinese voglia questo, ancora devo decidere ma credo che sceglierò uno dei due", spiega. A proposito del bomber bosniaco a secco da tanto tempo, il tecnico giallorosso dice:

" I gol del goleador principe di una squadra mancano sempre. Il ragazzo è determinato e sono sicuro che in questo finale di stagione tornerà al gol "

Sull'ipotesi difesa a tre viste le condizioni non ottimali dei terzini:

" Florenzi oggi si allena con noi e vediamo come sta. Poi deciderò, sì potrei anche giocare a tre dietro. Staremo a vedere. "

Un anno fa c'è stato il 3-0 al Barcellona in Champions League, da allora tante cose sono cambiate. Ma per Ranieri guai a guardare indietro.

" Sicuramente l'ho vista ma ora sono concentrato sulla prossima sfida con l'Udinese, la mia energia è su questa gara. Quello che è stato non conta nulla, conta solo quello che verrà. Ci sono molte squadre che stanno lottando per la Champions, sarà un cammino difficile e noi dobbiamo fare di tutto per i nostri tifosi "

A proposito di Francesco Totti, il tecnico giallorosso spende belle parole:

" Totti è la persona giusta per ricoprire un ruolo maggiore? Passo dopo passo sta entrando sempre di più in questo aspetto, nessuno nasce imparato ma ha tanta voglia di arrivare ad alti livelli, glielo auguro ed è la persona giusta per farlo. Ma bisogna avere la pazienza di farlo crescere, perchè ha smesso da poco di giocare. Francesco sa tantissimo del calcio giocato e ora sta ampliando le sue conoscenze "