Ranieri: "Il futuro? Il mio lavoro termina a fine campionato, sono venuto qui da tifoso"

" La Roma mi ha chiamato ed essendo io tifoso sono venuto con tutto l'entusiasmo e la volonta. Finito questo, finisce il mio lavoro "

Così Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juve, risponde a una domanda su un suo possibile futuro alla guida della squadra visto che sembra ormai sfumato il possibile arrivo di Antonio Conte: "Sono venuto in un momento di bisogno della mia squadra del cuore, finisce il campionato e finisce il mio lavoro. La Roma è un bene inestimabile ed è logico che mi sento di promuoverla".

" Roma costretta a vincere con la Juve? Innanzitutto serve determinazione e concentrazione, abbiamo perso una buona chance a Genova ma dobbiamo reagire. Sono arrivato che era difficile entrare in Champions ma siamo lì e non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Diamo il massimo, poi tireremo le somme. "

Tornando sul pari di Marassi, Ranieri dice: "E' difficile dire se il pari di Genova si può spiegare con il bailamme che c'è intorno a noi, ma è così anche in tutte le altre squadre. Dovevamo essere più pratici, concentrati, per non subire quel gol su calcio piazzato. Noi dobbiamo solo essere concentrati sulla partita".

Per quanto riguarda la formazione e in singoli, Ranieri apre parlando di Dzeko: "Ho ancora due giorni per decidere la formazione da opporre alla Juve, lo farò pensando al meglio della squadra. Edin è forte e determinato, si allena sempre bene. Ci sta un anno in cui non riesce a far gol come in altre annate. Sta facendo comunque un gioco importante per i suoi compagni". Capitolo Zaniolo e la sua posizione in campo. "Zaniolo è una mezzala a tutto campo, è stato importante anche come trequartista che come esterno. Ha talmente una prestanza fisica e strappi che può ricoprire anche questi ruoli. E' chiaro che al primo anno non può essere sempre al 100% - spiega Ranieri - ma lo sto vedendo rinfrancato e voglioso nelle ultime partite. Per me questo è importante".

" La Juventus è un punto di riferimento tra i top team. Credo che per la Roma sia vitale avere lo stadio. Dopo di che si potrà pensare ad una rincorsa, altrimenti ci saranno grandi difficoltà "

Infine, un pensiero sull'Europa e sul calcio inglese:

" Quattro inglesi nelle finali delle Coppe Europee? Un po' mi ha sorpreso, facevo questo discorso in passato: non hanno mai un break invernale e non arrivano a fine stagione con tutte le energie. Evidentemente gli allenatori hanno cambiato qualcosa. Non lo so, forse perchè le aspettative erano diverse. Tutti vogliono vincere ma alla fine vince solo uno: complimenti alla Juve "